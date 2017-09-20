歐洲王室也愛看義大利喜劇天才馬凱托《紙衣人》首度來台

縱橫國際的義大利喜劇天才馬凱托（Ennio Marchetto），以獨創的紙衣變裝模仿秀風靡全球，幽默爆笑，不但廣受歐美各大藝術節與電視台競相邀演，更多次獲得歐洲王室晚會邀請，至今已巡演超過七十個國家二千五百場。應雲門劇場之邀，首度來台，九月二十一至二十四日將於雲門劇場，要以強力笑彈挑戰台灣觀眾。

今(20)日下午在台北戲棚舉辦彩排記者會，馬凱托特別演出精彩段落，七分鐘內瞬間變換了九位經典角色，從蒙娜麗莎到惠妮休士頓、英國女王，最後更以梵谷裝扮現身，在與和媒體朋友聊他的創作故事同時，甚至邊說邊繼續變裝成梵谷名畫向日葵，甚至戲謔的拿出一支紙耳朵（梵谷割耳典故）），馬凱托也豪不藏私的秀出紙衣和特製牛皮道具桶，獨家解密紙衣人的變裝機關。

翻轉紙板 創造角色

馬凱托僅以紙做為戲服，就能在60分鐘變換50位古今名人。小女孩平凡無奇的紙娃娃穿衣遊戲，竟在他手中玩出驚人創意，模仿戲謔的對象，從歌壇紅伶、貴婦名媛，到卡通人物、政壇名流，甚至是博物館裡的名畫雕像，毫無禁忌。至今已發展出包括女神卡卡、英國女王伊麗莎白二世、小賈斯汀、蒙娜麗莎、米老鼠、愛因斯坦…等，超過三百個角色。

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然而這一切創意，竟來自於一場白日夢，馬凱托說：「二十一歲，我在父親的咖啡機工廠修著咖啡機，一天工作中打盹，夢見瑪麗蓮夢露穿一身紙衣，對著我又歌又舞…」，夢醒後他立刻著手嘗試這身紙衣打扮，並增加不同角色，搭配音樂歌舞，加上默劇式豐富的表情肢體，首度在威尼斯嘉年華會登場就大受歡迎，接著為他在威尼斯藝術節（the Venice Entertainment Festival）一舉奪得金獅獎（Golden Lion），從此廣受義大利各地與電視台邀演。

從愛丁堡紅遍歐美 獲多項國際大獎的肯定

1989年馬凱托受邀到愛丁堡藝術節演出，成為當屆藝術節熱門節目，倫敦Time Out Magazine稱之「精采絕倫，絕無冷場」，《紙衣人》迅速竄紅歐陸。英國皇室慈善晚會及荷蘭皇室女王生日會競相邀演，也多次與艾爾頓強、席琳狄翁、辣妹合唱團等巨星同台演出。

二十多年來，馬凱托在世界各地，以誇張的表演與造型，暗藏精準俐落的文化諷諭，強力笑彈所向披靡，並於義大利、法國、西班牙、美國、瑞士奪得無數獎項。

承襲義大利諷刺喜劇傳統 處處暗藏玄機

馬凱托強調他家附近就是18世紀義大利劇作家郭董尼（Carlo Goldoni）的故居，因此從小就癡迷於戲劇，並承襲諷刺喜劇的哲學。《紙衣人》由一連串不同角色串組而成，這些角色都是在全球化浪潮之下，廣為人知的文化符碼，他透過每個角色的服裝與「獨白」，展現特色與背後的故事，甚至加以嘲弄，例如英國女王變身皇后合唱團主唱佛萊迪高歌《I want to break free》，似乎以行事狂放不羈的「皇后」，暗喻女王的壓抑與不自由，此一橋段在英國演出時，一秒鐘立刻搏得觀眾滿堂喝采，拍手狂哨。

善用時事話題創造喜劇畫面是馬凱托的另一大特色，例如席琳狄翁演唱之間變身電影《鐵達尼號》的知名場景；重現三大男高音合體演唱的愛恨情仇；穿著肉片裝的女神卡卡慌張對付蟲蠅襲擊…。馬凱托看似無厘頭的搞笑模仿，其實都暗藏玄機。

從不停止吸收新素材，昨日（九月十九日）早晨甫抵台，馬凱托立即展開台北啪啪走，從101、大稻埕、到永康街，從早走到晚，充滿好奇心的觀察台灣街頭景象，他也表示很想看看台灣名人，作為未來開發新角色的可能。