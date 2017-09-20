2017縣市幸福指數大調查 花蓮主觀幸福感全台最高

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）經濟日報與南山人壽共同主辦之「2017縣市幸福指數大調查」今(20)日揭曉，今年花蓮縣維持強勁競爭力，榮獲主觀幸福感全台最高，地方政府施政滿意度高達72.8%、幸福指數60.1分，榮獲第三名佳績。調查也顯示，花蓮在環境品質、工作生活平衡滿意度均名列第一，顯示縣府施政成效人民有感，備受各界肯定。

「沒有資源，要以苦勞代替！」傅崐萁表示，在匱乏資源下，感謝縣府團隊及縣民胼手胝足，共同前進。縣市幸福評比極具意義，使各縣市能互相學習、觀摩，提升競爭力，加強民眾福祉。

傅崐萁在會中除了暢談花蓮各項縣政，也沉重指出偏鄉縣市資源匱乏，客觀評比經常敬陪末座，面臨基礎建設、資源及人才困境。他說，當其他縣市蓋輕軌之餘，花蓮縣民卻要擔心何時才能有一條安心回家的路，花東是政府基礎建設投資最少之處，「連最基本的交通都沒有，如何談客觀幸福？」花蓮在國家定位為觀光發展，但接收到的觀光資源、補助卻不比其他縣市多。此外，「千軍易得，一將難求」，六都升格後，人才紛紛流向直轄市，凝聚人才常要三顧茅蘆，政府沒有足夠人才，如何為民做更好、更扎根的服務。

縣市幸福指數大調查自2012年開辦以來，花蓮縣表現優異，主觀幸福連續6年榮獲前三名。此次調查，在「主觀幸福感」部分，經濟日報訪問高達22,467名民眾，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福大調查，深具指標意義，調查結果更可視為縣市執政團隊的「施政成績單」。尤其現任縣市首長的任期剩下最後一年，誰的施政成績最讓民眾有感，備受關注。