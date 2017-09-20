臺德跨國共製兒童劇「盧西歐」德國科隆演出

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）當舞臺成為一個想像力的天堂，所有的不可能都變成可能。由聚合舞(Polymer DMT)編導策畫的臺德跨國共製兒童劇「盧西歐」（Luceo）獲駐德國代表處文化組支持，將於9月30日至10月1日在德國科隆Barnes Crossing劇院，帶領觀眾一同進入這奇異幻想世界。

「Luceo盧西歐」是一齣約50分鐘、老少皆宜的親子舞蹈劇。劇名「Luceo盧西歐」是拉丁文音譯，靈感起源於日本作者戶田和代所著童書《狐狸的電話亭》，闡述從失去的悲傷中，發現自我潛力，並瞭解「愛」是可以轉換成如魔法般的強大力量。本劇化文字為行動，結合戲劇、舞蹈、肢體劇場、廣播劇、音效、舞臺設計等多元表演方式，演出者在演員、說書人、物件操縱者間轉換，讓敘事方式更生動，各個媒介不斷互相交換轉移與重組，利用舞臺這個可以變魔術的黑箱子，打破夢幻與現實間的界線，交織成一場如交響樂般的視覺饗宴。

該劇以兒童為訴求目標，主要是相信小孩是有能力觀賞抽象當代表演藝術，他們以獨特的觀賞角度及敏銳觀察力解讀複雜的表現形式，不設限地讓想像力延伸，化所有不可能為可能。本劇在2017年7月7日至9日已於「臺北兒童藝術節」水源劇場演出，獲得觀眾熱烈回響。

Barnes Crossing劇院在科隆擁有悠久歷史，由科隆市資助，作為表演藝術創作和排練的特別空間以及戲劇和舞蹈的表演場館。該劇院位於市郊的舊式工廠區域，是一個曾被遺棄的工業建築成功轉型為藝術空間的最佳案例。「盧西歐」亦將於2018年初於德國埃森Pact Zollverein劇院演出。