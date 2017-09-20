路透：東芝將售晶片事業給貝恩資本財團

路透引述幾名未經證實身分的消息人士報導，東芝公司（Toshiba Corp）董事會已經做成決定，將出售旗下晶片事業給以貝恩資本公司（Bain Capital）為首的美日韓多國財團。

根據報導，東芝20日下午將對外正式宣布這項決定

東芝股價今天在日股上漲6日圓，報321日圓。

東芝記憶體案 日媒：日美韓聯盟為方向

​日本企業東芝今天舉行董事會，審查日美韓聯盟及美國威騰電子陣營提案，決定以賣給日美韓聯盟為方向，並希望盡早簽訂最後契約。



東芝欲出售子公司東芝記憶體以重建母公司，但過程一波三折，從6月至今仍無法簽約，且出售案與合作夥伴威騰電子（Western Digital）間有訴訟爭議。



日本經濟新聞報導，東芝舉行董事會討論東芝記憶體究竟要賣給哪方，討論日美韓聯盟及威騰電子提出的2項收購案後，最後決定以日美韓聯盟為出售方向。



日美韓聯盟是美國貝恩資本（Bain Capital LLC）加上日本產業革新機構、日本政策投資銀行、南韓SK海力士等組成，提出的收購金額約2兆日圓。



日美韓聯盟另有美國蘋果公司（Apple Inc.）及戴爾電腦（Dell Inc.）等加入，東芝也將持有部分東芝記憶體股份，擁有一定影響力。陣營中的日本勢力，希望能擁有過半股份確保東芝記憶體議決權，東芝主要往來銀行也以融資方式參與。



美國投資基金KKR及威騰電子的陣營，在東芝董事會召開前提出新收購案，但與東芝仍談不攏；東芝受限出售時間緊迫，可能選擇出售給先提出收購契約書的日美韓聯盟。