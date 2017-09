公安斥低俗！中國「共享女友」脫魯服務喊卡

中國共享經濟盛行,一家推出「共享女友」的公司他趣(Touch)租借真人等比大小的矽膠情趣娃娃,並強調「局部關鍵部位每次更換」!不料因引起社會爭義,北京公安以「低俗活動擾亂社會治安」為由開出罰單,在上市後沒幾天便宣部暫時歇業。

他趣(Touch)上週四於北京開始提供共享充氣娃娃的服務,共有五位共享女友上線提供長期以及日租的服務,但隨即面對一連串的批評與抱怨。剛公司隨即在微博上發出聲明,表示將暫停「共享女友」的項目

他趣(Touch)在告訴英國廣播公司(BBC),該服務上線後的兩天,得到廣大的關注以及大量的訂單,「我們為試運營準備了十個玩偶。」一位公司發言人指出,該服務得到用戶們極高的評價,「但這個想法在中國真的很難做起來,因為目前公司和警方有著相當多的爭議。」

Oversharing: rentable sex dolls are pulled off China market, retailer apologises, will explore healthier options https://t.co/9T8ugDOFrh pic.twitter.com/cEg1OmMRfv