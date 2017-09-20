公安斥低俗！中國「共享女友」脫魯服務喊卡

中國共享經濟盛行，一家推出「共享女友」的公司他趣(Touch)租借真人等比大小的矽膠情趣娃娃，並強調「局部關鍵部位每次更換」！不料因引起社會爭義，北京公安以「低俗活動擾亂社會治安」為由開出罰單，在上市後沒幾天便宣部暫時歇業。

他趣(Touch)上週四於北京開始提供共享充氣娃娃的服務，共有五位共享女友上線提供長期以及日租的服務，但隨即面對一連串的批評與抱怨。剛公司隨即在微博上發出聲明，表示將暫停「共享女友」的項目

他趣(Touch)在告訴英國廣播公司（BBC），該服務上線後的兩天，得到廣大的關注以及大量的訂單，「我們為試運營準備了十個玩偶。」一位公司發言人指出，該服務得到用戶們極高的評價，「但這個想法在中國真的很難做起來，因為目前公司和警方有著相當多的爭議。」

Oversharing: rentable sex dolls are pulled off China market, retailer apologises, will explore healthier options https://t.co/9T8ugDOFrh pic.twitter.com/cEg1OmMRfv — AFP news agency (@AFP) 2017年9月18日

根據中國媒體報導，使用者只要支付8000元人民幣的押金後，便可租借情趣娃娃，每天費用298人民幣，將由專人送貨到府，還會教你怎麼使用；業者強調，娃娃的「局部關鍵部位」採「一客一換」，不必擔心衛生問題。線上「共享女友」們除了中國人的外觀，還主打韓妞、俄羅斯金髮美女等，甚至有cosplay成近日討論度極高的電影角色神力女超人。

公開聲明中指出，它們的初衷是使昂貴的矽膠娃娃更實惠，但同時也承認該服務引發了激烈的公開辯論，聲明補充，Touch未來將來會更加重視「社會責任」，積極推動「更健康，更和諧的性生活方式。」

他趣（Touch），原名性價比，是由廈門海豹資訊技術有限公司開發的一款手機App。截至2015年7月，他趣的啟動用戶超過3000萬，他趣在中國App Store是移動端最大、最專業的垂直情趣電商和兩性交流社區，除了短暫的租賃服務外，該公司還銷售一系列情趣用品，包括情趣娃娃。