1985年大地震週年遇強震 墨西哥市多處建築倒塌至少140死

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）墨西哥當地時間週二(19)下午遭到規模7.1強烈地震襲擊，造成至少140人喪生。此次地震已是墨西哥十月第二起強震，兩週前墨西哥遭到規模8.1強震襲擊，造成至少98人喪生。

截至目前為止，墨西哥全國有近140人喪生，包括震央莫雷洛斯州，以及首都墨西哥城，但隨救援人員持續挖出被困在瓦礫堆的受難者，確切罹難人數預計會攀升。



英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，震央在中部普艾布拉州（Puebla）城市阿天欽哥（Atencingo）東南方8公里處，震源深度51公里。

墨西哥市成千上萬民眾驚慌地從建築湧向街道，交通為之癱瘓。緊急事務官員警告街上民眾不要抽菸，因為瓦斯管可能破裂，造成瓦斯外漏。



今天墨西哥市1985年大地震的週年紀念日，墨西哥全國舉行地震演習，幾個小時後就發生這起地震。

美聯社整理出墨西哥自1985年以來的幾場致命地震：

●1985年9月19、20日：墨國西部發生2起地震，其中一起規模8.0，在墨西哥市及中、西部部分地區奪走至少9500條人命。

●1995年10月9日：墨國中部太平洋沿岸城市曼札尼約（Manzanillo）附近發生規模8.0強震，造成至少51人罹難。

●1999年9月30日：墨國南部瓦哈卡州（Oaxaca）發生規模7.5強震，造成至少20人死亡。

●2003年1月21日：規模7.8強震襲擊墨國西部和中部，奪走至少28人生命，300人受傷，並導致萬人無家可歸，其中以柯利馬州（Colima）最為嚴重。

●2017年9月7日：墨國南部沿岸發生規模8.1強震，造成至少90人喪生，數千棟房屋和數百間學校倒塌。

●2017年9月19日：規模7.1強震撼動墨國中部，首都墨西哥市和鄰近的奎納瓦卡（Cuernavaca）人口稠密地區部分建築倒塌，至少138人罹難。