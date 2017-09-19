輕熟女步伐變小走路變慢 當心骨折率大增

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）輕熟女重視面子和身材之餘，卻常忽略了人體骨骼、肌肉、關節健康高度相關的行動力，根據衛福部健保統計數字，國內女性骨折就診人數連年攀升，104年已突破37萬大關，較10年前攀升1.5倍之多，臨床上高達五成患者是發生骨折等嚴重症狀後才就醫確診，但骨頭密度與行動力可能都已產生不可逆影響。

中華民國骨鬆學會理事長吳至行表示，所謂的「動齡(行動力年齡)」指的是人體骨骼、肌肉、關節健康高度相關的行動力，在30歲過後會逐年遞減。若發現與過去相比快速步行速度變慢或走路步伐距離縮短，都可能就是「動齡」異常的警訊! 尤其女性在進入更年期後受內分泌影響，骨量流失加快，更需要提前採取預防措施。

吳至行醫師指出，30-50歲健康輕熟女性的行走速度約為1.3-1.5公尺/秒，若步行速度低於0.8公尺/秒就更需要注意是行動力下滑發出的「動齡」警訊。如果民眾想測量自身「動齡」現況，最簡單的方式，就是計算穿越馬路的時間。以常見的四線道馬路為例，兩側距離約12公尺，如果需花費10秒以上才能走完，可能就有「動齡」異常的危機。

預防「動齡」危機，吳至行醫師表示，健走會是最簡單上手的運動項目之一。過去研究顯示，走路能增加髖骨骨密度。且結合有氧與負重特性的健走運動，不僅能幫助骨密度增加，對於心肺耐力、肌肉耐力、核心肌群肌力、平衡能力都有增進效果。在飲食營養部分，則建議每日攝取2杯具國家骨質保健健康認證的高鈣牛奶，以達到日常建議攝取標準，幫助維持骨骼與關節的健康。