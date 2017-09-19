臺灣企銀搶攻行動支付市場 攜手網購美妝「86 小舖」導入「台灣Pay」QR Code支付

為搶攻國內行動支付市場，臺灣企銀結合台灣行動支付公司所開發的「台灣Pay」系統，於本月19日財政部主辦之「台灣Pay QR Code共通支付啟動記者會」上，發表行動銀行搭配QR Code掃碼支付，讓已有行動銀行的用戶免綁卡，且不須持有具NFC(近端無線通訊)功能的手機，只要使用具拍照功能的智慧手機，更新行動銀行APP與付款安控憑證下載綁定後，就能一機「掃盡」臺灣企銀等公股行庫合作的各式商家代碼進行消費扣款，整體手機適用型號比國際行動支付更加廣泛。

台灣約有9,600多萬張流通「金融卡」，平均每人持卡張數約4張，而金融卡交易值在各式支付卡片中占比達73%，比例最高，看準這股「金融卡」的龐大潛力，讓臺灣企銀決心導入「台灣Pay」QR Code共通支付的功能，搶攻行動支付商機，首波攜手網購美妝龍頭業者「86 小舖」(美合國際實業)，預計QR Code掃碼支付將為「86 小舖」拓展不同消費族群，接觸更多潛在使用者，亦提供年輕世代更多元的支付管道。

未來除了大型商場與連鎖商店外，臺灣企銀也致力於讓大多數中小商家甚至微型商店與流動攤販都能採用，並透過適用情境的擴大，加強推廣夜市、網路個人賣家及商家、餐廳和早餐店等小額消費商家，通吃大中小各式商店，積極搶攻行動支付市場，亦響應政府力推普惠金融之政策。