精選台股基金優惠上線 定期定額1千元手續費1折限時開跑

由投信投顧公會、臺灣集中保管結算所、證券暨期貨市場發展基金會、基富通證券，以及27家資產管理業者共同合作的「精選台股基金」優惠專案，明（20）日於基富通基金網路交易平台正式上線。投信投顧公會表示，所有參與單位均希望透過1折手續費、1,000元定期定額方式，讓更多投資人，尤其是年輕人可以用相對較低的門檻及成本，開始投資自己的未來。

投信投顧公會表示，為鼓勵年輕人從投資台股基金開始跨出投資的第一步，藉由「改變自己」、「進修學習」、「職場日記」、「創業奮鬥」、「成家立業」等五個面向作為切角，希望藉由議題與社會青年討論在各個階段投資的可能性。

而此次由四大單位合作的「精選台股基金」活動自9月20日起至12月31日止，也將針對公會、專家與基金業者嚴選出的43檔基金標的，祭出定期定額1,000元超低門檻及1折的超低手續費。

本身就是台股經理人出身的投信投顧公會理事長張錫表示，台股研究團隊一向是各家投信重兵集結之地，以此次43檔「精選台股基金」標的截至今年8月底的定期定額表現，無論是1年、3年、5年皆呈現正報酬 (資料來源：Morningstar)，顯示台股基金值得長期投資。

然而，觀察數據資料，台股基金檔數佔境內基金檔數約18%，但144檔台股基金規模卻只佔境內基金規模約8%，放大到整體境內外基金市場更只有逾3%，顯示台股基金並沒有因為地域優勢而受到應有的重視。

進一步來看近期市場表現，雖台股打破史上最長萬點紀錄，但由歷史經驗顯示，真正能在股市獲利的投資人卻不如想像多；投資人期待市場回檔再進場，卻總是看回而不回。

張錫指出，以2007年11月1日至2017年8月31日間的資料來看(詳參表二)，不管是在股市的相對高點或低點進場定期定額台股基金，只要不隨意停扣，且時間拉得夠久，投資報酬率皆十分良好，顯示台股基金是定期定額的好工具。

張錫表示，台股是我們的主場，但一般投資人並不容易在工作及生活之餘可以兼顧台股投資，建議投資人把握本次的「精選台股基金」優惠活動，以小小的資金、低廉的成本挑選出適合自己的台股基金，讓各家投信專業的台股基金團隊為投資人把關，輕鬆地投資自己的未來。

表一：2007年11月1日至2017年8月31日台股指數波段高低點表現

資料來源: Eikon，2007/10/1~2017/9/14

表二：2007年11月1日至2017年8月31日期間，台股指數各波段高低點為定期定額扣款起點之台股基金績效報酬表現

波段 A B C D a b c d 起 2007/11/1 2011/2/1 2014/8/1 2015/5/1 2008/12/1 2012/1/1 2014/11/1 2015/9/1 迄 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 總報酬率 57.60% 43.40% 24.00% 22.60% 55.84% 40.41% 23.75% 22.66% 台股基金正報酬機率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

資料來源: Morningstar Direct，組別分類為台灣股票型基金，原幣績效，統計至2017/08/31。投資人因不同時間進場與匯率因素，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金之定期定額報酬率計算係於期初投入金額3,000元，每月底(每月最後一日的淨值報價)進行定期3,000元持續扣款，計算期間簡單報酬率。