中華電信與福斯集團 強強聯手

中華電信與福斯傳媒集團合作，今年9月搶先在中華電信平台重磅推出籌畫多時的「FOX+」產品，將大幅翻轉台灣線上影音平台服務!

「FOX+」是福斯傳媒集團亞洲區力推的影音平台產品，不同於其他影音平台，網羅了娛樂、運動賽事及紀錄片三大類型內容，提供最新、最強檔、最多元化的各式影音內容，共超過10,000小時節目內容，1,500個節目，隨時隨地點選即可收看。內容囊括西洋最新人氣影集如《陰屍路》、《反恐危機》、《美國恐怖故事》、《嘻哈世家》、《變種天賦》，好萊塢院線強片《X戰警: 天啟》、《魔髮精靈》、《死侍》，最夯韓劇《鬼怪》、《王在相愛》、《主君的太陽》，亞洲綜藝節目《歌神請上車2》、《一袋女王》、《旅行應援團》，日劇《熟女正青春》等以及華語超人氣電影《春嬌救志明》、《擺渡人》、《S風暴》、《使徒行者》，更有國家地理紀錄片，知性與感性的故事，滿足心靈饗宴，如《黛妃的獨白》、《綻放真台灣5》、《台灣菁英戰士》系列…等，體育賽事不漏接，即便不在家中，也能透過手機FOX+隨時收看最新賽事動態，尤其10月將會進入到最精彩的棒球季後賽，鎖定中職、日職、美職三大棒球職業賽事，隨時隨地為你最喜愛的球隊加油。不論何時、何地、使用何種裝置，只需要一個FOX+即可滿足所有你對影音娛樂的需求。

福斯傳媒集團亞太暨中東區總裁簡樹賢(Zubin Gandevia)對於「FOX+」深具信心：「我們承諾把最好的娛樂內容呈現給觀眾，「FOX+」把更多、更好的內容包括電影、影集、運動賽事以及紀錄片帶給觀眾，隨時隨地、隨心所欲欣賞最愛的節目，將會是一個足以撼動市場的全新影音產品。」

中華電信是台灣第一個與FOX+合作的電信業者，即日起中華電信行動客戶，都可以訂購「FOX+」服務，不論通勤、出遊或上班午休時間，隨時隨地享受追劇與觀看運動賽事直播的快感，「FOX+」預計於明年1月上線MOD機上盒，屆時MOD用戶也可享受國際級影音內容。中華電信董事長鄭優對此合作也樂觀表示，電信、網路與廣播電視等產業融合於同一平台，走向數位匯流，已是國際發展的趨勢，透過公平開放競爭的商業模式，讓好的內容商永續發展，此次與FOX+的合作，將會提供台灣使用者跨影視平台、多螢終端及多元影視內容的最佳體驗。

自2017年9月19日起至2018年1月1日止，只要是中華電信行動客戶，皆可透過中華電信多元的方案以超優惠價格加購FOX+服務，最高可享優惠約3千元！凡申辦大4G方案、智慧大玩家方案月租1,399元(含)以上之購機/通信約客戶註1，首年更直接提供FOX+服務免月租優惠(總價值2,988元)，合約期間續享每月99元優惠價，超值大放送，全方位升級你的影音娛樂體驗！另外，中華電信3G/4G月租型客戶，首月可享19元的嚐鮮價體驗；若申請FOX+年約超值包，即可享受租約期間每月149元年約特惠價方案；在精采Hami包部分，申辦指定方案之購機/通信約客戶，選搭FOX+服務，亦可享租約期間享每月99元優惠。中華電信為提供行動客戶更多的娛樂視覺饗宴，優先與FOX+合作祭出超優惠的FOX+選購方案，今(19)日起至全台的中華電信及神腦門市皆可申辦，數位門市也同步開放大4G方案月租1399以上加購FOX+服務，線上申辦免出門方便又快速。最夯、最多元的娛樂加值選擇，就在中華電信！