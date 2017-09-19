中華電信以資通訊技術傾力支持綠色智慧城市

由高雄市政府主辦的第三屆「2017生態交通全球盛典」記者會於今(9/19)舉辦。中華電信於本次盛典將展出智慧交通應用相關服務，並全力支援展會期間固網及行動通訊需求，共同支持城市永續及低碳生活，見證生態交通翻轉城市的無限可能。

本盛典將於2017年10月1日至30日假高雄哈碼星地區舉行，期間將透過世界大會、展覽與哈瑪星生態交通示範社區活動，讓世界看到台灣的智慧生活發展，實踐低碳交通生活。

中華電信推動大型國際活動不遺餘力，繼攜手臺北世大運，提供完善的通訊設備與數位服務，本次於「2017生態交通全球盛典」期間在會場及週邊佈建寬頻網路與無線WiFi；而藉由「千里眼智慧監視系統」，於週邊停車場及重要路口裝設智慧監視攝影機，利用高解析度影像雲端儲存，提升此國際盛會停車安全保障，並應用智慧監視系統即時影像識別技術，提供即時路口流量及轉向資訊，並與市府即時交通資訊網連動，以利交管單位掌握交通狀況，協助交通效能改善，達成交通智慧化目標。

本次駁二B4展區，中華電信以安全便捷的理念，展示【ITS交通大數據服務】，運用eTag與行動網路技術，進行道路交通之車流偵測、運輸旅次人流分析，可剖析民眾的通勤、學習、休閒旅遊、購物、商務活動等交通運輸行為，提供管理單位關鍵決策資訊。而【駕駛行為分析服務】則建構於自主研發的智慧聯網平臺，運用設備管理技術，由多元車載裝置蒐集行車紀錄，結合大數據分析工具進行駕駛行為風險關聯度分析，共同打造更安全的交通環境。

路燈是智慧城市之基礎建設，透過【iEN智慧路燈管理】及【智慧城市IVS】整合應用服務，展示「路燈即服務」的概念，可自動蒐集路燈狀態、空氣品質變化資訊，搭載攝影機的智慧路燈，更可發揮分散守護集中管理的精神，成為城市安全的智慧偵測防護哨兵，兼顧道路照明品質與用路人安全，提供多元的整合式智慧監控服務，讓城市更加便捷與安心。

此外，中華電信也在「西子灣會館」提供接駁車候車空間及充電設備，讓與會者的接駁需求落實綠色交通和低碳宜居的理念。