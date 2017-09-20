醫食同源補嘴空 義美跨足生醫產業

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 義美食品正式在今(2017)年8月跨足生技產業，並以「補不足」為訴求推出系列保健食品，而這個概念正好和東方的「食養」不謀而合，食物不僅能提供必須的營養素，同時具有調節生理機能維持健康之功效。

現今社會面對各行業的競爭壓力、教育水準普遍提高，社會風氣的改變使得青壯年人口逐漸趨向晚婚、生育率下降，此現象將加速少子化與人口老化，預計在2026年台灣恐邁入「超高齡社會」。

走進藥妝店，琳瑯滿目的保健食品品牌排滿整個貨架，無論是國內或國外的，只要是作為營養補給、調節生理機能、改善體質等等，各種訴求的保健食品可說是應有盡有，顯示國人對身體調養、預防保健的重視，隨著各國的經濟發展與科技的進步，傳統產業正面臨新的考驗，世界各地的傳產開始尋找新的契機，希望在保留傳統的同時可以帶點創新思維，在創新之中運用生物技術、人工智慧開創新的里程碑。

多次挺過食安風暴的義美食品建立「食品衛生安全」好口碑，而自成立以來又先後在桃園南崁觀光工廠設立「義美認證實驗室」與新設立的「食品輻射檢驗研究室」，目的都是要在第一時間將進廠的原料就地檢驗，「不合格即退運」，從「做餅是老實人的行業 是良心事業」到「醫食同源」成立「義美生醫公司」，該公司將以「醫食同源」這個健康新思維作為出發點，持續深耕台灣讓消費者食的安心、食的健康，要讓各年齡層的「產．官．學．宅．鄉．婉」隨時補充身體所需營養素，選購適合自己的保健產品。