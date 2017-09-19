飛機禁菸 為什麼還設置菸灰缸？

飛機隨處可見寫著「禁止吸菸」的標語，但你有注意過其實機上還是有菸灰缸的配置嗎？既然機上禁菸，為什麼還需要有菸灰缸呢？

下次搭機時不妨注意看看，從坐位上的提醒燈、廁所內的標語，到起飛前的安全宣導，提醒您任何觸動煙霧探測器啟動的行為將被視為犯罪行為，但偏偏機上卻友菸灰缸，這樣不是很矛盾嗎？

其實過去飛機上是可以抽菸的，但是後來不斷有乘客抱怨飛機上的空氣，並且吸二手菸更有得肺癌的風險，美國聯邦航空管理局1988年起禁止機上吸菸，1990起，所有航行時數低於六小時的國內航班全面禁菸。

而自2000年起，這個禁菸的規定機乎被全球所有航空公司採用，難道說，設有菸灰缸的飛機自當時執勤至今日嗎？

還好不是。雖然已規定不能吸菸，但難保乘客不會心存僥倖，當遇到這種乘客，菸灰缸的存在至少能讓癮君子別亂彈菸蒂，造成火災。

「儘管機上禁菸，但偷偷抽菸的事件仍時有所聞。」國泰航空的空服員補充，他幾個月前才逮到乘客違規。既然組只不了這些頑固的癮君子，娜麼機上設置菸灰缸仍是有必要性的，在每扇廁所門上，或其近旁的醒目位置處，需設置可卸自容式菸灰盒。

航空公司在這方面的謹慎處理是有原因的，在1972年，一架里約熱內盧飛往巴黎的飛機上，飛機在機艙充滿煙霧之後緊急著陸，一百二十三名乘客遇害。疑似原因即為香煙

為了防患未然，機上廁所中的煙灰缸被聯邦航空局（FAA）列為「最低限度設備」的法定要求，在2009年時，英國航空一架飛往墨西哥的航班因機上未備有煙灰缸後，被勒令停飛。

飛機上的煙灰缸不是1988年以前的機型，也不代表程客可以在機上抽菸，而是聯邦航空局（FAA）防君子不防小人，對人性的不信任。