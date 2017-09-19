聯合國：短短一年增加380萬人因糧食不足挨餓

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 聯合國糧食及農業組織(FAO)發布最新報告指出，2016年，世界上長期陷於糧食不足的人口數從2015年的7.77億增至8.15億，在短短的一年裡多出380萬人因為糧食供應不足而挨餓。

媒體《歐洲動態》(Euractiv)引述聯合國的報告指出，在糧食不足的8.15億人之中，就有4.89億人生活在發生衝突的國家，如奈及利亞東北方、索馬利亞與葉門，這些區域因國內發生衝突而再次面臨飢荒問題。又如南蘇丹(South Sudan)從今(2017)年初就已深陷飢荒問題，迄今已數月。

聯合國分析，即使是在一些和平地區，情況也有所惡化，尤其是經濟下滑地區。一些嚴重依賴出口的國家近年已面臨出口和財政收入大幅減少的困境，財政收入減少帶來的影響是，其一進口能力下降、影響國內糧食供應，其二政府財源不足以持續保障國內貧困家庭抵抗糧食物價上漲，更造成許多家庭無法獲取足夠糧食。

聯合國表示，糧食安全本身就可能引發暴力和動亂，尤其當不平等現象普遍存在、制度與機構薄弱的情況下。

聯合國報告不只提及對飢荒問題的擔憂，在多數地區，兒童肥胖問題也日益嚴重。2016年，估計全球有4,100萬名(約6%)五歲以下兒童有體重過重問題，與2005年的5%相比有上升趨勢。隨著年齡的增長，肥胖所伴隨而來的各項成人疾病風險更令人擔憂。

非營利組織Oxfam France的 Clara Jamart表示，這份報告提醒我們要採取一些永續政策來根除飢餓，其中又以努力和平解決衝突、限制溫室氣體排放，並提供資金幫助最脆弱的人群面對氣候變遷為要。