PRIME ONE牛排館新菜登場，驚豔饕客的挑剔味蕾

精細的擺盤妝點上繽紛的色彩，看似法式料理，一入口卻是融合台灣食材元素，充分運用在地食材，發揮創意巧思組合，感受的到廚師對食材的重視。台北花園大酒店PRIME ONE牛排館提供饕客品味西餐盛宴，搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，完美呈現高級牛排館奢華料理，自開幕以來深受饕客們喜愛。

今年除了頂級牛排外，主廚別出心裁企劃新菜單，融入米其林星廚美饌料理手法，嚴選台灣海域漁獲作為海鮮主菜，採用台灣在地豐富的食材，隆重推出新一季系列菜單，包括：「市場鮮魚盤,山葵冰淇淋,海之味」、「酥脆日本北海道干貝, 蕃茄, 茄子燉飯」、「寶島番茄起士盤,羅勒,老醋蜂蜜膠」、「鴨肝,芒果三重奏」、「人蔘雞肉澄清湯,雞肉慕斯,枸杞」、「白洋蔥濃湯伊比利火腿橄欖堅果餅」、「大溪地香草小米粥」、「美國香草春雞」、「乾式熟成極黑法式里肌」、「爐烤紙包野生白帶魚」、「美國Prime濕式熟成30天羽下牛排」、「雪花蛋奶」、「檸檬塔」、「蒙布朗」、「香草輕奶油千層派」…等數十道精湛珍饈，前菜單點NT$380+10%起、湯品單點NT$280+10%起、配菜單點280+10%起、套餐NT$1,680+10%起、雙人套餐NT$3,280+10%起，透過料理主廚團隊精湛廚藝與外場貼心服務，完整呈現驚豔味蕾的手工料理，於高雅靜謐的玻璃屋內，愜意品味新穎非凡的絕妙好味！