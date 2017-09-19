台北寒舍艾美酒店 10月－11月活動訊息

09/15起 寒舍食譜【螃蟹詠】對茲佳品酬佳節 桂拂清風菊帶霜
清秋高爽、品蟹吟詩，自古以來即為金秋時節的風流雅事。寒舍食譜極上獻藝，嚴選新鮮得時的台灣活花蟹與處女蟳，以粵菜手法保留原汁原味，於2017/09/15(五)起推出『蔬食腐乳炒花蟹』、『花甲辣湯浸處女蟳』『炸蛋麻油處女蟳』等秋蟹料理，每道NT$1,580+10%起，濃郁蟹膏與澄亮蟹黃豐滿馨香，玉白蟹肉細緻爽嫩滿溢鮮甜湯汁，亙古不變的絕妙滋味令人魂牽夢縈，更承載今昔味覺的寄託，滿腹豪情邀友杯酒言歡，與騷人墨客齊詠菊黃蟹肥的驚艷美味！
10/06起 北緯25【甜謐午后】尋覓一隅恬靜 沉浸暖心的午茶時光
循著和煦斜陽灑落的方向，坐擁在靜謐的美學空間，以饒富甜趣的滋味撫慰最挑剔的味蕾及心靈。台北寒舍艾美酒店將巴黎鐵塔下午茶玩味翻轉，由世界巧克力大師賽台灣區冠軍鄭吉賢主廚，於2017/10/06(五) 起每日15:00-18:00，為您獻上【甜謐午后】單人午茶每套NT$780+10%，由八款甜點、三款鹹點搭配一杯隨選軟性飲品，共同交織出一隅恬靜的美好翦影。各式迷人的巧緻甜點，特別推薦以雙重香氣酸度來豐富濃郁奶香的「百香果檸檬起士蛋糕」、秋季奢華食感層疊碰撞的「草莓栗子塔」、清新花香餘韻牽引出輕盈口感的「橙花佛手柑起士幕斯」、點綴獨特茶薰香堤溫潤醇苦咖啡的「伯爵檸檬咖啡蛋糕捲」、揉合微酸甜桃讓白巧克力憑添清爽的「杏桃奧莉茲幕斯」...等等。邀您一同遠離城市喧囂，俯拾午后的甜蜜時分。詳情請洽：02 6622 8018。
10/08-10/11 雙十連假住房專案【與國同慶】驚喜房價 限量預購中
光輝十月，與國同慶生日快樂！2017年獲HOTEL.COM評選為全球商務客最愛10大飯店之一的寒舍艾美酒店特別獻上『與國同慶』住房優惠，預定2017/10/08至10/11期間住宿，享有TWD 6,600+15.5% 起之驚喜房價，除邀您隔日免費享用兩客探索廚房自助式早餐外，更享有無線上網、入住期間無限次數使用艾美會館之游泳池、 健身中心及三溫暖等附加驚喜，為您的雙十連假增添精采火花！即日起開放預購！詳情請洽：02 6622 8000。
即日起推出全新料理 寒舍食譜【主廚推薦】與時俱進的味覺記憶
承襲千年歷史文化，粵菜匯集中國各大菜系，隨著時間腳步更汲取各方食譜之所長，衍生出「生在蘇州，食在廣州」的俗諺，而如今，在台北也能品嘗到粵菜之美好！面對豐富多樣的菜式，跟著台北寒舍艾美酒店的寒舍食譜吳銘儒主廚內行點菜，即日起為賓客獻上數十道全新推薦料理，包含名點功夫前菜『潮州反沙芋頭』、『滷水千層豚耳』，鑊氣十足的『豉蒜尖椒炒牛肉』、『三蔥醬爆五花肉』，烹調貫徹「鮮」字訣的『金沙百花釀帶子』、『咕嚕芥茉斑腩捲』，還有經典名菜『梅干扣肉煲』、『四寶飯』，及新食尚粵菜『麻油雞絲乾燒伊麵』等極致佳餚，每道NT$380起，品出粵菜精髓的膳食之道，領略用時間醞釀的極致美味！