台北寒舍艾美酒店 10月－11月活動訊息

09/15起 寒舍食譜【螃蟹詠】對茲佳品酬佳節 桂拂清風菊帶霜

清秋高爽、品蟹吟詩，自古以來即為金秋時節的風流雅事。 寒舍食譜極上獻藝，嚴選新鮮得時的台灣活花蟹與處女蟳，以粵菜手法保留原汁原味，於 2017/09/15( 五) 起推出『蔬食腐乳炒花蟹』、『花甲辣湯浸處女蟳』『炸蛋麻油處女蟳』等秋蟹料理，每道NT$1,580+10% 起，濃郁蟹膏與澄亮蟹黃豐滿馨香，玉白蟹肉細緻爽嫩滿溢鮮甜湯汁， 亙古不變的絕妙滋味令人魂牽夢縈，更承載今昔味覺的寄託，滿腹豪情邀友杯酒言歡，與騷人墨客齊詠菊黃蟹肥的驚艷美味！

10/06起 北緯25【甜謐午后】尋覓一隅恬靜 沉浸暖心的午茶時光

循著和煦斜陽灑落的方向，坐擁在靜謐的美學空間，以饒富甜趣的滋味撫慰最挑剔的味蕾及心靈。台北寒舍艾美酒店將巴黎鐵塔下午茶玩味翻轉，由世界巧克力大師賽台灣區冠軍鄭吉賢主廚， 於 2017/10/06( 五) 起每日15:00-18: 00 ，為您獻上【甜謐午后】單人午茶每套NT $780+10% ，由八款甜點、三款鹹點搭配一杯隨選軟性飲品，共同交織出一隅恬靜的美好翦影 。各式迷人的巧緻甜點，特別推薦以雙重香氣酸度來豐富濃郁奶香的「 百香果檸檬起士蛋糕 」、秋季奢華食感層疊碰撞的「 草莓栗子塔 」、清新花香餘韻牽引出輕盈口感的「 橙花佛手柑起士幕斯 」、點綴獨特茶薰香堤溫潤醇苦咖啡的「 伯爵檸檬咖啡蛋糕捲 」、揉合微酸甜桃讓白巧克力憑添清爽的「 杏桃奧莉茲幕斯 」...等等。邀您一同遠離城市喧囂，俯拾午后的甜蜜時分。詳情請洽：02 6622 8018。

10/08-10/11 雙十連假住房專案【與國同慶】驚喜房價 限量預購中

光輝十月，與國同慶生日快樂！2017年獲HOTEL.COM評選為全球商務客最愛10大飯店之一的 寒舍艾美酒店特別獻上『與國同慶』住房優惠，預定 2017/10/ 08 至10 / 11 期間住宿，享有TWD 6,600+15.5% 起之驚喜房價，除邀您隔日免費享用兩客探索廚房自助式早餐外，更享有無線上網、入住期間無限次數使用艾美會館之游泳池、 健身中心及三溫暖 等附加驚喜，為您的雙十連假增添精采火花！即日起開放預購！詳情請洽：02 6622 8000。

即日起推出全新料理 寒舍食譜【主廚推薦】與時俱進的味覺記憶