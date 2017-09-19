北市首例境外移入茲卡病毒 患者16日入境台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局今（19）日證實，昨（18）日北市出現首例茲卡病毒感染症境外移入確診個案，為印度籍男性，9月16日入境台灣旅遊，於機場出現發燒症狀被攔截採檢並確診。

該個案為27歲印度籍男性， 9月16日與3名友人自菲律賓「屬國際間旅遊疫情第一級注意（Watch）」搭機到台灣旅遊，比對該名個案於潛伏期之活動地區，皆在菲律賓馬尼拉工作，判定屬境外移入茲卡病毒感染症個案，初步排除感染地為台北市

北市政府衛生局疾病管制科陳少卿科長表示，16日晚間接獲疾管署通報後，立即掌握該案例行蹤，17日早上進行疫情調查，針對個案及同行3名接觸者，衛教自主健康管理，並針對其居住地及發病時曾停留大於2小時的活動地，周邊半徑50公尺範圍，進行病媒蚊密度調查、孳生源清除及環境消毒。

陳少卿科長表示：茲卡病毒(Zika virus)與登革熱病毒，是由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播的蟲媒性疾病，除了藉由病媒蚊叮咬傳播病毒外，男性亦可透過性行為把病毒傳給其性伴侶，懷孕的婦女遭到茲卡病毒感染，可能導致胎兒小頭畸形或死亡，所以，一般民眾前往流行地區，應做好防蚊措施，離開流行地區後，應落實「1+6原則」， 暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

北市政府衛生局呼籲，茲卡病毒感染症與登革熱症狀相似但較輕微，典型的症狀是發燒、紅疹、關節痛、關節炎、非化膿性或充血性結膜炎等，其他常見症狀為頭痛、後眼窩痛、厭食、腹痛及噁心等。提醒懷孕或計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區，如必要前往，可先告知醫師並於當地做好防護措施。