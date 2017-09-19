長庚子宮鏡檢遭控濫用 婦人3年內做25次

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）日前林口長庚醫院爆出疑似濫用子宮鏡檢查，造成孕婦腹中胎兒早產死亡，健保署今（19）日公布調查結果，該院近3年執行子宮鏡檢查，不論是婦產科門診病人平均就醫次數或鏡檢執行率都高於醫學中心同儕值；甚至一名婦人在3年內接受25次鏡檢，有20次也被認定屬非必要檢查而被核扣。

中央健保署今日會同衛福部醫事司、立委林靜儀、婦產科醫學會秘書長黃閔照共同召開記者會，公布初步調查結果。

根據健保署資料分析，在子宮鏡檢查方面，在醫學中心每年平均檢查數為1.85萬人，其中林口長庚一年就有0.88萬人，占全國受檢人數47.4%，若進一步從婦產科門診病人接受鏡檢的比率來看，各醫學中心的平均受檢率為3.35%，林口長庚比率為10.5%。

針對林口長庚執行子宫鏡檢查，該署北區業務組委託專業婦產科專家進行病歷抽審，鎖定該院近3年執行率高的醫師，以及病患重複檢查逾10次以上的個案，共計抽審404件，有291件被核減，總核減率72%，其核減理由包括非必要檢查/不符健保適應症、過於頻繁/重複檢查等，待行政調查完成後，健保署將進行追扣給付，這部分也會請林口長庚醫院說明。

子宮鏡檢查適應症包含子宮異常出血、超音波下發現子宮內膜異常增厚、疑似子宮腔內腫瘤或異物、原發性或續發性不孕症、懷疑或探討先天性或後天性子宮畸形和懷疑或探討子宮腔內之粘連或因手術引起之瘢痕組織等。