「重大網路傳播文」等同學術期刊 浙大新規惹議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國知名學府浙江大學近日推出新規定，該校師生若在認可的媒體、網絡平台發表文章並獲得廣泛傳播，可等同於在學術期刊發表作品。此規定一出引來諸多爭議。

本(9)月15日，浙江大學在其官方微信帳號上發佈了《浙江大學優秀網絡文化成果認定實施辦法（試行）》，規定在大陸央媒、主流媒體網站、重要商業門戶網站及其「兩微一端」（微博、微信及客戶端）上刊登而形成重大傳播的作品，可認定為等同大陸權威學術期刊、一級學術期刊或核心期刊刊登。

這項辦法規定，在《人民日報》、《光明日報》和《求是》雜誌刊登，並帶來重大網絡傳播的作品，可申報等同於國內權威學術期刊刊登。

在《中國日報》、《環球時報》等中央級媒體，《浙江日報》、《杭州日報》等其他主流媒體及新浪、搜狐等重要商業門戶網站及其網絡平台發表並獲得重大或較大網絡傳播的作品，可等同於在國內一級學術期刊或國內核心期刊刊登。

這項辦法還對網絡傳播程度有明確要求，「較大網絡傳播」是指作品被不少於10家主流媒體、網絡平台、重要商業網站及其網絡平台刊登、轉載；而透過微信公眾號刊登的作品，閲讀量不少於10萬。

這項規定一推出就引來熱議。支持者如中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍在《新京報》發文表示，指學術期刊文章寫作拖沓、時效性差，而很多網路成果的學術價值和影響力超過核心期刊，社會更願意接受。

但批評聲浪更大。有網友指出，網路文章的點擊率和流量可以靠錢購買，把網路熱文作為學術成果並不妥當。也有觀點認為，將網路文章與學術論文劃上等號，會使學術界向市場化、娛樂化發展。

且由於在學術期刊發表作品與大學教師考核評定密切相關，有學者和網友質疑，這種做法是否會讓更多高校教師向官方的價值觀靠攏。並直言，憑什麼獲得環時青睞的文章，即可被視為發表於一級學術期刊？「這是鼓動學者討好報紙，或者利誘學者做奴才。」

北京外國語大學國際新聞與傳播學院教授展江對《BBC》中文網表示，這項規定將「在政治和商業的雙重影響之下降低學術標凖」。

香港浸會大學傳理學院高級講師張少威則認為，在新聞類的報紙和雜誌發表文章，儘管有許多人閲讀，但不能算作嚴謹的學術成果。

張少威指，新聞機構難以像學術期刊一樣請專家認定文章的專業水凖，將發表網路文章等同於在學術期刊刊登會降低學術認定的可信度。

浙江大學未回應《BBC》記者提問，但《人民日報》早前引述浙江大學黨委宣傳部部長應飆指，推出該辦法是要「鼓勵廣大師生講好中國故事，傳播好中國聲音，發出更多的正面觀點、評論，共同營造風清氣正的網絡環境。」

應飆還對《新華社》表示，優秀網路文化成果要以社會主義核心價值觀為導向，運用正確思想文化對各種社會輿論和價值觀念進行引導。