〈時評〉解決失聯移工的兩難

根據移民署統計，國內目前有5.3萬的移工行蹤不明，這些遠從他鄉來台灣工作的勞動者，已成為潛在的社會問題，若無法解決能否自由轉換雇主的困境，失聯的移工不會在台灣消失，會一直持續下去。

台灣從部分東南亞國家引進勞動者，從事辛苦、污穢、危險的3K工作，或是擔任看護工，由於這些人原本在自己的國家收入較低，所以選擇離鄉背井來台打工，但這些人來台時，往往需要先向仲介業者貸款借一筆錢，來台後再分期歸還。

因此，來台工作第一年往往是最悲慘的時候，不僅要適應台灣的生活環境，也要辛勤投入新工作，但這一年賺來的錢，多數用來償還貸款，所剩的餘額有限，遭到仲介剝削，萬一遇到雇主刻薄對待，這些人因為無法合法轉換雇主，只能選擇鋌而走險，當一位逃跑的移工，一旦缺乏穩定的收入，可能就會作奸犯科，形成台灣的社會問題。

移工人權的待遇，近年來愈來愈受到國際社的重視，一些人權團體在國內也要協助移工舉辦公投，雖然不具正式法律效力，卻是希望社會聽見他們的聲音。

因為自由選擇雇主和工作環境，本來就是人權之一，但移工為何無法享受這樣的勞動權利？因為像是家庭看護工、工廠外勞需要穩定的人力，一旦移工可以轉來轉去、自由選擇雇主時，可能會造成人力需求出現空窗期；而且申請一位外勞有固定流程，往往需要一段時間，負擔一些行政費用，若讓移工自由轉換雇主，也會加重雇主的成本負擔。

因此，當時就業服務法在設計時，除了一些特殊情況外，原則上是禁止轉換雇主。這是國內實際需求的困境，以及保障移工人權的一場拉鋸戰。截至目前為止，政府尚無法找到一個兩全其美的解決方法，使得同樣的問題不斷上演。

（作者李平華，資深媒體人）