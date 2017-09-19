「玩具反斗城」宣布破產 亞洲澳洲歐洲業務 不受影響

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）曾經在美國玩具市場獨霸一方的「玩具反斗城」，禁不住亞馬遜Amazon, 威名百貨 Walmart 及Target 等強敵的競爭，周一 (18日）在美國和加拿大申請破產保護，以便進行債務重整。
此舉讓該公司將近1600家分店，和6萬4千名員工的前途蒙上陰影。英國BBC報導，玩具反斗城在亞洲的合資企業、以及澳洲及歐洲的業務，並不會受到影響。
玩具反斗城宣布破產，反映出美國傳統零售業目前的困境。而網路零售商，仍在持續擴大市場占有率。根據GlobalData Retail的估計，2016年的玩具銷售，有13.7%在線上交易，比五年前升高6.5%。
為了長遠經營，玩具反斗城希望透過這次申請破產的程序，進行債務重整。執行長Dave Brandon表示，希望解決眼前50億美元， 相當於1500億台幣的債務後，讓財務體質更健全，在法院監督下進行營運。
玩具反斗城目前的50億美元債務，其中4億美元據稱在明年到期。包括JPMorgan為首的銀行團及其他放款機構，已經提供30億美元資金，希望扭轉玩具反斗城的劣勢。
針對美國玩具反斗城發布財務重組計劃，
玩具反斗城亞太區總裁卓康彥（Andre Javes）表示：「玩具反斗城亞洲的店鋪如常運作，
玩具反斗城亞洲為獨立的法定個體，