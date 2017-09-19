翁山蘇姬：歡迎外國人來緬甸了解羅興亞實情

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)今(19)日首度發表對緬甸境內羅興亞難民危機的演說，提到緬甸致力於國家發展與和平，譴責違反人權的暴力行為；但也反駁仍有許多村民未離開家鄉，歡迎各國前來了解實情。

上(8)月20日開始，緬甸軍方針對羅興亞族展開一連串大規模的「種族清洗」，造成數百人死亡、數十萬人被迫逃離家園，村莊內的謀殺、強暴、凌虐事件頻傳，成為全球最受迫害的少數民族之一。

延伸閱讀：緬甸「種族清洗」近2萬羅興亞族 孟加拉人伸援手

《CNN》報導，事件發生近一個月，曾是諾貝爾和平獎得主、緬甸實質領袖的翁山蘇姬卻始終未出面解決問題，至今拒絕替遭軍政府強制驅離、「清洗」的羅興亞人出面發聲，也未公開要求限制軍方行動，引發國際社會對這位曾被視為緬甸民主之母的領袖帶來強大壓力。

今日，翁山蘇姬首度針對此議題發表全國電視演說，她一開頭便道出，「緬甸是個複雜的國家，所有人都期望我們能在短時間解決所有困難」；然而，「我們是個年輕且脆弱的國家，面臨著許多問題，全部都需解決，我們不能只關注在其中少數。」

她強調，「我們譴責所有違反人權的暴力行為，以及所有損害法治的行為。」她表示，「緬甸不怕接受國際監督，承諾會提出羅興亞議題的長久解決之道。」

翁山蘇姬表示，緬甸政府深刻感受到羅興亞所有民族的痛苦，並想了解事件的始末；她也強調，緬甸政府竭盡所能確保羅興亞民族的和平與安定，仍有許多穆斯林民眾沒有離開家園。她歡迎各國前來造訪。

關於具體作為，翁山蘇姬說道，緬甸已準備好在任何時候進行難民身分核對，並協助返國。她表示政府已經成立一個中央委員會執行羅興亞族內的基本法治與發展；而政府也會聽進任何正反意見。

翁山蘇姬也說已邀請聯合國前秘書長安南(Kofi Annan)組織一委員會協助解決羅興亞族長期存在的問題。

翁山蘇姬表示，去(2016)年一整年，緬甸已經努力實踐國家和平的發展與建制，希望國際社會將緬甸視為一整體，而非一個受盡折磨的區域，「我不希望緬甸被不同宗教信仰與種族所分裂。」道出翁山蘇姬對緬甸的深沉期許。

這週翁山蘇姬取消了到聯合國的行程，待在家鄉處理國際矚目的羅興亞問題，但也有分析家認為，翁山蘇姬是否也藉此避開聯合國大會的國際場合，避免自己再次成為批評焦點。

但有分析家質疑翁山蘇姬握有的權力。目前的緬甸政府仍由軍方掌握大部分權力，對於翁山蘇姬能在羅興亞議題上展現多少力量，外界都在懷疑；《CNN》訪問一位雪梨的東亞研究人員Aaron Connelly表示，「對軍政府來說，若要在國際認可與掌控權力之間做選擇，他們當然希望能掌控情勢。」