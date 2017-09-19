希拉蕊重談大選 質疑2016總統大選合法性

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）前國務卿希拉蕊對全國公共廣播電台(NPR)表示，她不會移除對總統大選合法性的質疑，但同時也不認為目前已有任何機制可改變結果。

《BBC》報導，美國情報單位懷疑俄羅斯當局可能介入大選，使選舉結果有利於川普。情報機構已就此事持續調查近一年。

大選期間，前希拉蕊競選團隊主席波德斯塔(John Podesta)的電子郵件洩密於《維基解密》網站，背後主使遭懷疑是俄羅斯當局支持的駭客。昨(18)日他出席參議院情報委員會就此事作證。

對此，NPR主持人Terry Gross昨日在訪問希拉蕊時問道，「若調查後發現俄羅斯介入大選情勢比想像中還深入，希拉蕊是否會完全質疑這次選舉結果的合法性」；對此，希拉蕊說她將不會有所猶豫。她的回答正如她本(9)月出版的新書所述。

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但希拉蕊補充道，她不認為目前有合法手段可以動搖選舉結果的有效性，「學者或學術機構或許認為有些方式能推翻選舉結果，但我不認為它們具有強烈正當性。」

共和黨參議員Cory Gardner則回擊希拉蕊，批評她利用出新書的時機大作文章，「她應該替自己的不負責任評論感到羞愧」，指責希拉蕊在受訪時的言論。

上週，希拉蕊在《CNN》專訪中解釋自己為何輸掉大選時，提到應該廢止「選舉人團制」，她說，「我認為選舉人團應該被廢止，我們應該向前邁進。」

這是因為希拉蕊在去(2016)年11月大選中贏得近300萬張普選票(popular vote)，但卻在決定性的各州選舉人票(electoral vote)中輸給川普，因而落選。

同時，川普也質疑大選的正當性，去年11月他指稱希拉蕊獲得的數百萬票「恐有違法行為」，儘管聯邦選委會調查後證實結果並不違法。