中秋禮滿溫情 義美餅心意誠

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 時序進入秋季，送禮氣氛也逐漸濃厚，無論是在傳統餅店、百貨公司、大賣場都已經有各式各樣的禮盒排滿整個貨架了。傳統月餅、創新口味的月餅、廣式月餅、冰淇淋月餅……無論是商業送禮還是親友間的贈禮，都要送禮送到對方的心坎裡。義美的秋節禮盒是很好入手的節品，無論是在價格、產品的多樣化還是在傳統與創新間，都能從中挑選出最能表達心意的禮盒。

台北在老一輩的記憶中以大稻埕最具代表性，除了是茶葉與布料為主的貿易中心外，更是當年最繁華亦是最熱鬧的地方了。說到地名由來，就是當時台北市大同區西南部一處空地用於曬稻穀，閩南語叫「稻埕」的地方，大稻埕之名就是源自傳統地域名稱。另外，在此區最為著名的就是太平町，也就是今日大同區延平北路一段至三段附近，因町內範圍有太平街而得名，更是文化、社交、娛樂最為活躍的地區。

大稻埕還孕育了不少優秀藝術家，像是台展三少年之一的郭雪湖先生。透過畫筆把當年迪化街那人來人往與商店林立的景象一筆一畫呈現在其作品「南街殷賑」圖。義美為了保留文化藝術，與本土藝術家合作，推出文創系列禮盒要將文化、歷史、藝術帶進節慶禮盒，讓收藏可以更貼近生活，也要讓人與人間的心更靠近。

在這系列中，不容錯過的還有近代知名藝術家，劉洋哲先生的「春風得意樓街景」畫作，此作品是接受「蔣渭水文化基金會」的委託完整呈現蔣渭水先生生前的情景。並且透過歷史留真油畫把當年太平町的繁華街景再次重現在世人面前。春風得意樓就是當時四大酒樓之一，是文人雅士與各路菁英聚集之地，也是代表大稻埕文化發展歷史的一部分。

色澤金黃、圖案精致、皮薄餡多的廣式月餅是另一個好選擇，除了月餅本身有他的故事外，大紅色的包裝禮盒印上富貴二字，不只貴氣更顯大方。而新穎的月圓系列禮盒，是由內部年輕一代的美編設計一同競賽，在傳統與創新之間找出年輕人喜歡的微美、星空又不失優雅的創意，要用鐵盒包進滿滿的心意，讓賞月吃月餅更加溫馨也要讓收禮的人有拆禮物的感覺。

如果是要送女性朋友的話，鳳梨酥或是蛋黃酥都是不錯的選擇。而其中一款酸甜不膩的棗泥加州梅酥很值得挑選，因為它是用整顆加州梅搭配棗泥餡，讓圓潤飽滿、層層酥鬆的好滋味，讓人吃在嘴裡甜在心裡。



顧客選購月餅禮盒 (照片由台灣英文新聞提供)

中秋節除了有小團圓之意外，更要試一下手氣。古早的中秋節，民間盛行「博狀元」活動，是為了讓年輕學子了解科舉制度的難度，而演變成的一種骰子遊戲，旨在鼓勵學子奮發上進，象徵來年狀元運氣。創意的「狀元麻糬餅」就是縮小版的「博狀元」餅，該餅有烏豆沙與蓮蓉二種口味，二者採黃金比例搭配酥脆的外皮、還有麻糬與蛋黃，讓圓如銅錢一般的餅除了添財氣也為中秋節帶來歡樂氣氛，如果覺的這顆圓餅不夠「份量」的話，還可以嚐試「七仙女狀元餅」。

傳統月餅不在當道了，為了讓新住民朋友、還有小朋友或是想要來點新鮮感的消費者，酥脆的法蘭酥餅搭配黑炫巧克力冰淇淋，是另一個好選撰。加上義美的貼心自由配，要讓愛吃冰餅的朋友可以挑選自己喜歡的口味裝進環保袋，讓各年齡層的消費者或是外國朋友也能一同感受不一樣的中秋節。

義美自成立以來，秉持「食品是老實人的行業，良心的事業」為信念，並善盡企業責任，無論是回饋社會、關注環保、維護文化歷史或是對這塊土地的熱愛都可以在禮盒中感受到好食品的供應者的堅持。戀戀中秋戀團圓，一顆月餅一份情，足以牽動祖孫三代情。一盒禮盒一份心、誠意足則友誼存。

顧客選購冰餅 (照片由台灣英文新聞提供)

顧客挑選「狀元麻糬餅」(照片由台灣英文新聞提供)