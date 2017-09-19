輔大織品系4名畢業生 進軍倫敦時裝周 設計師古又文領軍

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）輔仁大學織品服裝學院，所成立的設計師培育平台FJU Talents，由設計師古又文擔任藝術總監，最近更帶領畢業生游舜安、許廷伊、劉興倫與黃郁媚前進倫敦時裝週，展示2018春夏作品。

根據中央社與自由時報報導，游舜安、許廷伊、劉興倫和黃郁媚，於當地時間17日下午，在倫敦新銳設計師伸展台Fashion Scout，展示2018春夏作品，吸引​包括BoF、Vogue.UK、Fault magazine 、Glamour、Guardian Newspaper等國際媒體到場看秀，見證台灣的服裝設計軟實力。

「FJU Talents」秀展由游舜安作品開場。他是以不對稱的街頭暗黑風格著稱。許廷伊的設計風格融合甜美浪漫與黑暗個性風，擅長以花邊裝飾與剪接線，塑造出個性少女的實用單品。

游舜安（左）和展示作品的模特兒。翻攝FJU Talents臉書

上圖為劉興倫的作品。翻攝FJU Talents臉書

劉興倫2018春夏系列作品，靈感來自台灣雕刻藝術家朱銘的系列作品，希望藉由版型與色彩的運用，來呈現簡約但富含力量的雕刻意象。

黃郁媚以在職場中受壓迫的女性，為出發點。她用極為寬大的西裝輪廓與大量堆疊的襯衫，呈現父權的壓迫。自行開發的針織展現出綑綁的意象，描繪在社會價值及自身壓迫下的台灣女性。許廷伊則以迷幻的印花、浪漫的褶襉與破碎的剪裁，展現日本驚悚電影「渴望」帶給她的設計靈感。

黃郁媚的作品。翻攝FJU Talents臉書

許廷伊​的作品。翻攝FJU Talents臉書

這四位新銳設計師，在眾多競爭者中脫穎而出，接受古又文為期4個月的指導，各自發展出10套作品，在Fashion Scout 聯合發表。

本身也是輔大織品服裝研究所畢業的古又文表示，他認為台灣不乏優秀的服裝設計人材，但缺少與國際時裝產業接軌的實戰訓練與機會。和輔大老師蘇旭珺、主任何兆華討論後，決定與輔大師長一起創立FJU Talents平台，除了在培訓過程傾囊相授外，他也將過去在國際參展時所累積的專業人脈挹注在這次的秀展中，幫助輔大培育足以面對國際競爭的服裝設計人材。



中央社引述輔大說法稱，FJU Talents設計師培育平台，目的在開拓優秀畢業生國際視野與發展空間。在織品服裝學院院長蔡淑梨的支持下成立。​蔡淑梨表示，希望FJU Talents平台，能為年輕新銳設計師創造國際能見度，進而促成設計師與國際接軌，提升台灣時裝的國際地位及競爭力。