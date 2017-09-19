威州通過補貼鴻海30億美元  換13,000個工作機會

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）威斯康辛州州長沃克(Scott Walker)昨(18)日已簽署一項法案，同意州議會通過對鴻海集團提供30億美元的租稅優惠，使鴻海成為美國史上接受州政府補貼最多的外資企業。

14日威州眾議會以64票對31票，表決通過30億美元投資獎勵方案；昨日州長沃克簽署執行。

綜合外媒報導，高達30億美元的稅收補貼方案成為美國政府歷來對外資企業提供的最高額補貼；儘管民主黨認為相關補貼過於慷慨而反對，沃克仍簽署這項獎勵方案，使其成為法律。

《中央社》引述《法新社》報導，鴻海可望投資高達100億美元在威州設立11個大型面板廠，並承諾至少提供3,000個工作機會，未來職缺可能多達1萬3,000個。

沃克在推特發文，「鴻海創造本州1.3萬個待遇好又能維持家計的工作，對所有威州人都有好處。」

不過，威州非黨派的議會預算局估計，威州納稅人要等25年才會看到投資回報，若鄰近的伊利諾州勞工也來找工作，就要等更久。

威斯康辛州參院民主黨領袖席林(Jennifer Shilling)也發新聞稿表示，「預算已無力支應學校經費並改善地方道路，目前不是補助現金30億美元給外國公司的時候。」

不過，據《今日美國報》報導，當地商會調查，受訪109家業者有三分之二支持補助鴻海案。