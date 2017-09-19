西班牙限北韓大使月底離境  第4國驅逐北韓大使

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）因應北韓試射飛彈威脅，昨(18)天西班牙下令北韓大使金赫澈(Kim Hyok Chol音譯)在9月30日前離境，以抗議平壤當局核試。是繼秘魯、墨西哥、科威特後，又一驅逐北韓大使的國家。

《中央社》引述《法新社》報導，西班牙外交部在其英文推特帳號宣布，「今日，北韓朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)駐西班牙大使被列為不受歡迎人物(persona non grata)。」

西班牙外交部另在其西語推特帳號表示，限北韓大使在月底前離開西班牙。



西班牙曾於8月底警告，平壤的核子與彈道飛彈計畫「對區域和平與全球安全造成嚴重威脅」，並稱將為雙邊關係帶來嚴重後果。



據一名西班牙外交部發言人表示，北韓大使當時被召至馬德里，並被告知要減少外交人員，包括大使及2名外交官。



這已經不是第一個國家驅逐北韓大使。本(9)月17日，北韓駐科威特大使和四名外交官被當局要求在一個月內離境；11日，秘魯也做出了同樣的決定。

7日，墨西哥政府也宣佈驅逐北韓駐該國大使，並令其在72小時內離境。墨西哥當局說，這一舉動「表達了墨西哥對北韓近期核活動的堅決反對」。

在本月北韓第六次核試驗後，聯合國安理會加大了對北韓的制裁力度。主導制裁的美國更是要求各國與北韓停止外交和經濟往來，並與南韓展開了聯合軍事演習。

不過，平壤當局對此表示不屑。周一，北韓外交部在一份聲明中說，「美國和其附庸力量對北韓施加的制裁和壓力，只會加速我們國家核力量的最終完成。」

北韓外交部還說，聯合國9月11日通過的制裁是要「滅絶」朝鮮的人民、系統和政府。