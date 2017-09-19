中華電信搶攻創新服務推寵物照護生態系服務Hami Pet APP

中華電信致力於創新行動加值服務應用，看好寵物照護商機，18日宣布推出全新型態寵物照護服務「Hami Pet」APP。「Hami Pet」APP以物聯網概念，利用寵物項圈作為核心功能，串聯APP平台上的社群互動以及達人百科，提供更完善的寵物照護生態系，讓家中有寵物的民眾可將寵物生活大小事於平台上分享。中華電信全新開發的Hami Pet APP，提供全民免費下載，此外，申辦項圈服務年約方案，即可享每月只要60元之超優惠價格(原月租99元)，搭配購買項圈優惠價799元(原價1490元)，讓您一年最高省下超過千元！中華電信提供最完整的寵物照護服務平台以及最優惠的價格，讓您盡情寵愛毛小孩！

中華電信Hami Pet APP提供「智慧項圈」、「達人百科」及「社群互動」三大功能面向。「智慧項圈」以物聯網技術為核心，提供包含冷靜模式、預防走失、周遭溫度量測及活動量紀錄等多元功能。Hami Pet寵物智慧項圈應用Beacon技術，若毛小孩離開飼主之照護視線範圍過遠，即可立即發出警訊提醒飼主，防止毛小孩走遠走失。透過紀錄寵物周遭環境溫度及活動量，可隨時掌握寵物身體狀況，貼心守護心愛寵物的身體健康。此外，冷靜模式藉由音波功能可防止寵物吠叫預防互咬，協助寵物及時冷靜並避免傷害。

寵物智慧項圈不僅功能超多，價格也超划算！即日起消費者可至中華電信各地服務中心及神腦特約服務中心申辦，寵物智慧項圈原價1490元，搭配項圈服務即可享799元優惠價。項圈服務月租方案月租費只要99元，如搭配年約優惠方案，即可享每月只要60元之超優惠價格，讓您一年最高省下超過千元！Hami Pet 寵物智慧項圈不僅入手門檻低，還有重量超輕且續電力持久等產品特性，最長可維持6個月使用時間，更有生活防潑水超貼心設計，不造成寵物與飼主的負擔。

Hami Pet APP免費提供「達人百科」、「社群互動」專區，只要下載Hami Pet APP，民眾就可於「達人百科」與寵物醫院、寵物店家及公益團體互動，並獲得第一手寵物資訊。其中，「達人百科」分為達人、公益、醫院、店家、餐廳五大類，可輕鬆瀏覽所有資訊，查看營業時間、照片、評價等。此外，在「社群互動」專區，提供飼主平時分享寵物資訊、愛寵照片以及動物療癒影片的互動空間，讓飼主透過Hami Pet與志同道合的朋友聊天互動。中華電信Hami Pet APP三大核心特色貼心打造全方位寵物照護生態系，讓寵物照護人人都可輕鬆上手，為您與寵物家人一起守護毛小孩！