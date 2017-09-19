商業本票無實體發行正式上線

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）金管會、集保結算所、票券公會推動的商業本票（CP）無實體發行昨（18日）日正式上線，未來將可大幅提昇商業本票發行效率與安全性。

為推動我國短期票券初級市場無實體化，及協助企業簡化商業本票(CP)簽發作業及降低風險，商業本票無實體化發行正式上線，在金融監督管理委員會指導下，集保結算所與票券金融商業同業公會共同舉辦「商業本票無實體發行上線典禮」，邀集超過百位來自主管機關、發行公司、票券商、銀行等貴賓與會，共同啟動商業本票無實體發行新紀元，完成我國有價證券無實體化最後一塊拼圖。

金融監督管理委員會顧立雄主任委員於上線典禮致詞時表示，有價證券無實體化不僅是國際趨勢，也是政府努力推動的政策。佔票券市場流通量九成以上的融資性商業本票，目前每年發行量皆超過新台幣10兆元，對我國貨幣市場發展的重要性不言可喻，此次順利完成票券金融管理法第26條修正案，解決登記形式商業本票退票債信管理等問題，方使我國商業本票無實體化得以實現，會中顧主任委員並肯定集保結算所與票券公會戮力推動，提供企業一個高效率的直接金融融資環境。

集保結算所林修銘董事長在上線典禮上，除了向所有與會者分享商業本票無實體化之成果及效益外，同時也感謝主管機關推動修法，及票券金融商業同業公會、各票券商、商業銀行與發行人之鼎力支持與協助。

林董事長表示，無實體發行落實政府打造數位化金融環境之政策，電子化作業模式節省人力成本與降低人工作業風險，可大幅提昇市場作業效率；另外企業以登記形式發行商業本票打破了實體票券面額的限制，將使票券商在推廣業務方面更具彈性，有助票券市場更寬廣的發展。集保結算所未來將持續秉持服務宗旨，以金融科技嶄新思維洞察臺灣金融市場需求，發揮基礎設施功能，在這個電子平台上延伸更多加值服務，帶給市場更多樣安全、效率、先進的服務。