腰痠骨痛竟然是晚期攝護腺癌徵兆！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛福部103年癌登統計，攝護腺癌名列男性癌症第五名，發生率逐年攀升。若出現莫名腰痠、骨頭疼痛等現象，千萬別輕忽，小心是晚期攝護腺癌悄悄找上門！

一名七十歲的王伯伯，五年前開始出現頻尿問題，但一直沒有去找醫生檢查；半年前常腰酸背痛，以為只是年紀大了，除了自行貼藥膏外，偶爾會去按摩推拿紓緩痠痛。上個月洗澡不小心輕輕撞到手臂，骨頭疼痛不已，經家人送醫檢查，照X光竟發現骨折，進一步檢查確診罹患晚期攝護腺癌，因癌細胞轉移至骨頭造成疼痛

根據臨床經驗顯示，晚期攝護腺癌轉移至骨頭的發生機率達九成，初期時癌細胞存留在攝護腺內，會出現頻尿、急尿及尿流細小等類似攝護腺肥大的症狀，因此容易被忽略。待患者因骨痛或骨折而就醫，才被診斷出罹患第四期的晚期攝護腺癌合併骨轉移。這類患者的骨頭不僅脆弱、疼痛，且易發生病理性骨折，嚴重者甚至因脊椎折斷壓迫神經，造成下肢癱瘓、臥床不起，大大影響患者的生活品質。

台灣泌尿腫瘤醫學會榮譽理事江博暉醫師表示，雖然醫學上有新的同位素療法幫助晚期患者，但預防遠勝於治療，日常飲食上應避免高脂肪、高熱量食物，並維持正常作息，規律運動保有良好體態。50歲以上的男性應定期做抽血檢驗PSA（攝護腺特異抗原）、肛門指診，早期發現就有機會完全治癒，即便篩檢發現為晚期攝護腺癌，只要配合醫師接受適當治療，還是能夠控制病症、減低疼痛，有機會延長存活時間並改善生活品質。