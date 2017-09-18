日本90歲人數再創新高 揭開長壽的神秘面紗

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）談起百歲人瑞大家都會想到日本，根據日本總務省17日發佈人口預測，截至今年9月15日為止，日本90歲以上人口已經增至206萬人，首次突破200萬人。而在總人口當中，65歲以上所佔的比例達到27.7％，也創歷史新高。其實日本人相當注重養身，不管是飲食或生活習慣都有獨特風格，以下就為您揭開日本人長壽的秘訣。

引述媒體報導，日本不僅平均壽命長，連嬰兒的死亡率也低，一切歸功於完善的醫療制度；不管是企業或是政府每年都會提供員工和國民健康檢查的福利，也因此日本民眾可透過體檢及早發現和治療病症。

談到飲食方面，日本人食用大量的魚類(尤其是深海魚)和豆類製品（包含豆腐、納豆和味噌等）；深海魚中的DHA可以保護腦部和眼部健康，其中的EPA還能降低血液裡的壞膽固醇水平，以及提高好的膽固醇水平，有效防止動脈硬化、預防中風和老年痴呆症。而豆製品熱量和膽固醇低，且富含植物性蛋白質、異黃酮、多種維生素、礦物質等營養素，可有效降低心血管疾病、骨質疏鬆症風險、抗氧化和提升人體免疫力等功效。

報導中也提到，除此之外，日本長者都有一個共通點就是不服老；許多日本長者到了法定退休年齡65歲後卻仍樂在工作，選擇退休的人也會去上課、學習或運動，目的就是讓自己不要停下腳步，避免與社會脫節。日本百歲醫學博士也曾說過：能工作就工作，如果必須的話，盡量超過65歲。

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補充資料來源：大紀元