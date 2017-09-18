富邦：A股利多接二連三 拉回就是買點

近期全球股市表現最亮眼的，非A股莫屬，買氣回籠，陸股ETF可望持續受惠。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，上証綜合指數持續站穩3,300點關卡，單日交易量平均也有5,500億人民幣以上，滬、深股通資金持續淨流入，7、8月股市的新增開戶數也有增加，顯示市場活水持續增加；加上近期人民幣不斷升值，也讓境外資金持有A股的意願增加，未來有機會挑戰前波高點，近期指數拉回即是買點。

中國股市下半年匯聚A股入MSCI、國企改革、十九大等三題材，分道三路帶旺概念股，推升本波漲勢的利多接二連三，上証綜合指數上周五（15）日已連16個交易日站上3,300點關卡，下半年至上周五(15日)漲幅已達5.05%，優於美股、日股、MSCI世界指數等，基於經濟穩健、人民幣趨穩、十九大政策利多支持下，A股長線利多可期。

廖崇文說，近期中國經濟數據表現穩健，原物料價格反彈、7月PPI年增率5.5%持續位於高檔，有助企業獲利與投資，預期將帶動第三季整體製造業數據會好過預期；此外，景氣維持擴張，7月官方製造業PMI指數51.7優於預期且持續位於高檔，已連續12個月維持50以上擴張水平。

今年5月人行在人民幣中間價訂價機制中加入逆周期調節因子，扭轉市場上單邊貶值預期，而啟動本波人民幣升值趨勢，廖崇文預期十九大前人民幣維穩將為主軸，但在監管衝擊漸淡、實質GDP反彈、商品價格上漲、利差擴大下，人民幣維持強勢仍可期待，有利A股後市表現。

廖崇文進一步指出，中國的未來政策也將支撐A股，由於金融去槓桿已一段期間，除政府政策偏向維穩外，基於國企改革題材，加上10月18日十九大會議政策有望刺激增長，可望營造經濟、金融良好氣氛。

綜上所述，廖崇文建議，近期A股若有回檔，長線上可說是投資人布局原股型A股ETF(如富邦上証)的好時機，短線上再搭配槓桿型ETF(如富邦上証正2)增益或反向型ETF(如富邦上証反1)避險，可完整建構A股全方位布局。