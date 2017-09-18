北市豆製品抽驗　不合格12件商品全數下架

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）北市政府衛生局抽驗市售豆製品共計抽驗95件，檢驗結果10件不符規定，包含板豆腐、干絲、凍豆腐、豆漿、嫩豆腐和豆乾等。檢驗項目包括防腐劑（12項）、過氧化氫、二甲基黃、二乙基黃、皂黃等項目。不合格商品已全數下架。

北市衛生局分析今年度專案抽驗結果，10件不合格產品原因分別為：3件豆腐產品違規添加苯甲酸（北投區鍋董涮涮鍋、中山區晶旺有限公司和大安區原川日式精緻涮涮鍋）、2件干絲產品檢出過氧化氫陽性(文山區木新市場、松山區廣誠素食)、1件豆腐產品違規添加苯甲酸及檢出過氧化氫陽性（中山區龍江路的豆腐攤）、1件豆腐產品違規添加己二烯酸及檢出過氧化氫陽性(松山區四海一家)、1件豆腐產品違規添加己二烯酸(松山區優膳有限公司)、1件豆漿違規添加己二烯酸（大安區小幼飯糰）、1件豆干產品檢出苯甲酸超標及檢出過氧化氫陽性（大安區金羅道小吃店）。

「苯甲酸」及「己二烯酸」皆為可合法使用之防腐劑，苯甲酸可使用於「豆皮豆干類」產品（如傳統市場販售之豆干、豆干丁、豆干絲、豆皮、豆包、素雞等以及經過調味之完整包裝之休閒豆干食品），其用量為0.6 g/kg以下、己二烯酸用量為2.0g/kg以下，但2者皆不得使用於「豆腐類產品」(包括板豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿)。

過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於魚肉煉製品（魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸）及豆類製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，其食品中不得殘留，同時亦規定不得使用於麵粉及其製品。食用多了可能會引起頭痛、嘔吐等症狀，另外過氧化氫具有較強烈氧化力，可造成皮膚、眼睛及腸胃道的腐蝕性傷害。