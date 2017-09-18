香港户外電子音樂節傳悲劇 1死3命危 現場查獲毒品

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）香港西九文化區苗圃公園，前天（16日）舉行户外電子音樂節Road to Ultra，不料傳出悲劇。造成1死3昏迷，目前仍有3人，持續在加護病房接受治療。

綜合香港多家媒體報導，事發時警方在現場查獲少量疑似毒品。西九文化區管理局表示，會跟警方和活動主辦者合作，協助調查。

香港媒體報導指出，當地警方前天下午3點左右接獲報案，稱一名21歲姓戴女子在參加音樂節的時候暈倒，被送伊利沙伯醫院急救。當天晚間9時至11時間，參加同一場音樂節的另外三位民眾，包括鄒姓（27歲）、盧姓（22歲）及賴姓（29歲）三名男子，也先後被發現暈倒在場地內，同樣送伊利沙伯醫院搶救。

不過鄒姓男子送醫急救約一小時後不幸死亡，死因要等驗屍後才能確定。另外三人，今天仍然在加護病房接受治療。

16日的香港電音節活動原定從中午進行到晚間10時，預計10個小時。這項音樂節活動，僅限18歲以上的歌迷入場，門票包括普通票和優等票，票價介於680元至1980元之間，參加者入場時安檢也非常嚴格。

這項音樂節在香港是第二年舉辦，主辦單位在活動前夕（15日）曾於官方臉書公告，表示對任何毒品「都是零容忍。」同時主辦單位也訂定多達15項規則，包括不能攜帶藥物、易燃物品、攻擊性武器、水槍，以及不能使用無人機等。