又爆出芬普尼雞蛋 超標2倍全面下架

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局抽驗市售雞蛋芬普尼結果，其中1件蛋品來自台南畜牧場檢出芬普尼10ppb(標準：不得檢出，定量極限5ppb )，已要求批發商永吉蛋行全面下架，並立即通知台南市政府農政單位進行移動管制、採樣送檢並調查，釐清藥物來源及殘留原因。

北市政府衛生局此次共抽驗45件來自全國41個牧場雞蛋，抽驗地點包括超商超市大賣場、營養午餐、蛋批發行， 9月 14日檢出批發商永吉蛋行蛋品芬普尼殘留10ppb(標準：不得檢出，定量極限5ppb)不符規定，追溯來源牧場為台南市振崑畜牧場。北市衛生局表示，目前向振崑畜牧場進貨的蛋品已不限批號全數下架回收。

台南市政府農政單位於9月14日接獲通知後，隨即會同衛生單位針對振崑畜牧場進行移動管制及採樣送檢，清查場內雞隻3萬隻、封存現有蛋品數量約4萬顆（200箱）、調查用藥情形並追查蛋品下游流向，未符合標準之蛋品將下架回收後進行銷毀處理。

北市衛生局人員於現場封存蛋品（圖片來源：北市政府衛生局提供）

重新採樣蛋品親送檢驗單位後，15日檢驗結果未檢出芬普尼，隨即解除移動管制。後續台南市政府農政單位追查芬普尼殘留原因並已將相關資料移請台南地檢署偵察，以維護蛋品安全。

北市衛生局再次呼籲食品業者，若接獲不合格通報，應依照北市食品安全自治條例第10條規定，於24小時內通報衛生局，48小時內完成下架，違者處分新臺幣3萬至10萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止。