日本90歲以上老人逾200萬 人瑞數字卻屈居亞軍

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）​每年9月第三個星期一，是日本的「敬老日」。​2017年日本的「敬老日」，​就是今天：9月18日。​

日本總務省17日「敬老日」前夕，發佈人口預測指出，截至今年9月15日為止，日本90歲以上人口已經增至206萬人，首次突破200萬人。而在總人口當中，65歲以上所佔的比例達到27.7％，也創歷史新高。

日本人長壽已經不是新聞。根據「 老人醫學研究組織」（Gerontology Research Group）的資訊，目前全球最年長的人瑞，就是一名日本女性田島鍋（Nabi Tajima），年紀超過117歲。

儘管如此，全球年紀超過100歲的人瑞，數目最多的國家，日本只能排第二名。英國人瑞網站的統計指出，世界各國人瑞的總人數，約有45萬人。全球人瑞數字最多的國家，是美國的7萬2千人。日本以3萬人排名全球第二。

其他堪稱「人瑞大國」的國家，還包括西班牙（1萬人）、加拿大（約5千人）、義大利（4500至5000人），以及法國（超過3000人）。

至於台灣百歲人瑞的數字，根據衛生福利部社會及家庭署截至104年9月15日的統計，總計有2669人，包括男性1054人，女性1615人。