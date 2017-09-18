一例一休65%企業呼籲修正 增排班彈性

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）行政院長賴清德上任後，鬆口會務實看待「一例一休制度」，知名企業主亦趁勢呼籲政府檢討給予彈性。人力銀行今( 18 )日公布最新調查，高達 6 成 5 的受訪企業支持調整一例一休政策，又以要求「放寬加班時數限制」、「放寬 7 休 1 彈性，可連上12天班」最多。

調查顯示，逾半企業評估營運已遭受一例一休衝擊，以人事成本被墊高為主要影響，成本平均增加 5.2% 。

一例一休上路超過 9 個月，趁著內閣改組，工商團體加大修正一例一休的施壓力道。 1111 人力銀行公布最新調查，有 5 成 3 企業評估已遭受一例一休衝擊，以「增聘人力/人事成本被墊高」、「排班困難」及「加班費大增」為主。而在受到影響企業中，人事成本平均增加 5.2% ，其中影響幅度最大的產業是「工商業服務」、「貿易流通」及「民生服務」。

調查也指出， 6成 5 的受訪企業支持調整一例一休政策，最期盼修法朝向「放寬加班時數限制」( 29.1% )、「放寬 7 休 1 彈性，可連上 12 天班」( 17.0% )及「廢除加班費做一給四，改以核實計算」( 14.4% )。

同日上午，行政院長賴清德出席一論壇前接受媒體訪問時表示，一例一休這樣的重大法案，行政院一定要有態度，詳細情形將會在立法院每一個委員質詢後做決定，同時向社會報告。

義美總經理高志明則是在日前一座談會上表示，訂定勞動政策的人是一群沒實務經驗的人，且法律的訂定永遠慢一拍，總是在問題產生後，才開始想辦法解套，呼籲官員可以微服出巡，實際到各行各業去看看，才會知道要如何解決問題。