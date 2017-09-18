815全台大停電 592萬戶減收一日電費 最高扣抵30萬元

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）815全台大停電，台電公司放寬停電賠償，減收592萬戶一日電費，合計約新台幣3.6億元，並將在近期寄送帳單，備註扣繳費用。扣減金額多寡，則視實際用電量而定。

中央社報導，台電業務處組長李秀碧今（18）日上午表示，目前為止已針對815停電用戶的240萬戶，開出減免電費帳單，還在陸續處理中。寄送出的扣減電費帳單中，有90%以上用戶，扣繳金額在500元以下，扣繳費用最高者，約30萬元左右。



她說明，這戶扣繳30萬元者，有可能是用電大戶，而非一般家庭用戶，才會有如此高的金額，但礙於個資法，無法對外公布相關資料。



至於有部分用戶質疑，停一輪和停兩輪扣繳金額相同，似乎不公平。李秀碧說，依正常規定，停電賠償是按次數計算電費，但815大停電是以特別專案方式進行，放寬給予用戶扣繳一天的電費，賠償金額較原先規定高出許多。​

8月15日下午，桃園大潭電廠，發生6組機組全數跳機，造成全台17縣市大規模停電，使得台電啟動罕見分區限電，影響戶數高達668萬戶。



台電隨後宣布停電賠償措施，從668萬戶中，扣除重複兩次限電戶數後，對438萬限電用戶提出電費扣減專案措施，共計約3.6億元。其中，緊急分區輪流停電影響用戶的單日電費，減收金額共約2.7億元；大潭跳機當下影響154萬戶停電，也減收單日電費約9000萬元。



上述賠償金額在經濟部核備通過後，將從下期電費帳單起進行扣減。​

台電公司放寬停電賠償，減收592萬戶，一日電費約新台幣3.6億元。中央社