桃園土地公文化節開跑 土地公的歷史你知道嗎？

（台灣英文新聞／李佳綜合報導）「田頭田尾土地公」，這句俗諺表達了台灣人與土地公的親近感。全國有兩千多座土地公，桃園地區則擁有全臺最多的土地公廟，平均每平方公里就有七座土地公廟的身影，更有了「街頭街尾土地公」的新說法。

土地尊神，又稱福德正神，客家人稱伯公，閩南人則稱土地公，廣東、琉球地區也可看見土地神，可以說是人們的重要信仰。

圖為土地公文化館土地公展示。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

但為什麼土地公廟多聚集在桃園呢？土地公文化館執行長劉子琦表示，桃園先民多數務農，早期為了祈求風調雨順農物豐收，以「立石為社」的方式，將三粒石堆疊當作神明參拜，向土地祭祀，而後發現越拜越有靈性，演變成今日土地公。

說到土地公的歷史，就要追溯約在三百年前，福建漳州府民「阿英師」渡海來台謀生，隨身攜帶了福德正神神尊，在桃園行走了15街庄，每日晚上會到一戶人家過夜，在屋內也不忘向土地公祈福祭拜，也開放地方人士參與。阿英師過世後，當地人先以簡單的草屋安置供奉阿英師的福德正神神尊，也成為今日的「十五街庄土地公廟」，也是數一數二木雕刻製的土地公廟宇。

圖為土地公文化館。（台灣英文新聞特約記者李佳攝影）

今年桃園土地公文化節邁入第11年，以「桃園好神，護佑賜福」為題，將在22日到24日連三天在風禾公園盛大舉行。活動分為三大主題「童樂遊戲互動日」、「踩街鐵師無雙日」、「戲曲藝術日」，設計五場不同的親子藝術體驗，與百尊土地公和千人參與「踩街遶境」。晚會活動除了摸彩，還邀請無雙樂團及澎恰恰、許效舜的鐵獅亮光樂團演出，24日則有再生家具拍賣，也邀請到薪傳歌仔戲團演出精采戲碼。另外在土地公文化館也有適合兒童欣賞的「三太子機器人」表演、傳統與金光布袋戲的PK大賽和文創市集，邀請民眾一同共襄盛舉，認識土地公文化。

詳細活動內容請查詢「2017桃園土地公文化節」活動網站