350位志願者 身穿紅白兩色衣服排字 呼籲中國立即釋放李明哲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）由台灣NGO團體組成的「李明哲救援大隊」，昨(17）日舉辦人體排字活動，超過350位志願者，身穿紅色和白色衣服，排出CHINA!FREE LI 的英文字樣，呼籲中國立即釋放李明哲。



台灣非政府組織工作者李明哲，遭中國指控「顛覆國家政權」，他11日在湖南省岳陽市中級人民法院出庭受審時，公開認罪。中央社報導，李明哲的案子預計近日內就會宣判。



李明哲救援大隊，昨在華山文創園區旁的中央藝文公園草地上，舉辦聲援李明哲人體排字行動，參與人數超過350人。

主辦單位指出，昨15：00開始報到，16：15完成『CHINA！FREE LI 』的字型。然後進行15分鐘的喊口號，口號依序為『民主無罪』、『自由無罪』、『釋放明哲』、『CHINA！FREE LI 』。16：30全體人員集合，完成大合照。為活動劃下句點。​​



中央社引述李明哲救援大隊成員、民間司改會申訴中心主任蕭逸民表示，活動一開始設計需要290人，報名很快就滿了。

蕭逸民說，主辦單位本來擔心很多人報名卻臨時不來，但在網路傳出他和李明哲妻子李凈瑜牽手逛街照片事件後，很多支持者就打電話來說一定要參加，報到率相當高。

蕭逸民並指出，一般來講，中國在法庭言詞辯論後5天到15天會宣判，現在他們正等待中國通知何時宣判，只要中國方面允許，救援大隊的人一定會過去。