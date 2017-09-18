2017六都電競爭霸戰完美落幕

中華電信獨家冠名贊助的「2017六都電競爭霸戰」，自今年8月初開打，透過MOD、Hami Video「六都電競專區」與HiNet光世代等優質服務，一路陪伴著每位選手走過一個半月的激烈比賽，終於從數百隊隊伍決勝出台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的最強六隊玩家，9/16、9/17在台北科教館進行六都對抗總決賽，經過熱血最終賽事後，由代表新北市出賽的「ahq Fighter」過關斬將、拔得頭籌，贏得六都最強總冠軍。

中華電信表示，MOD、Hami Video首度透過「六都電競專區」直播電競賽事，開出破20萬人次的觀看紅盤，這一個多月的比賽讓我們看到台灣電競玩家的潛力，觀眾們也展現了無比的熱情。

中華電信作為台灣電信業龍頭，對體育產業的扶植不遺餘力，長期贊助國內各項重要體育活動或大型國際競賽，並培育中華電信企業女子籃球隊，連年獲頒體育署的體育推手獎肯定。近期電子競技產業正夯，不僅奧林匹克已正式將電競列為2022亞運正式競賽項目，國內政府也緊鑼密鼓地透過國家的力量扶植電競產業。為支持政府政策，中華電信贊助「2017六都電競爭霸戰」，賽事總獎金達250萬元，為台灣優秀的玩家們提供一個發揮的空間及舞台。

本次作為國內史上最大電競賽事的獨家冠名贊助商，中華電信並不停滯於此，承諾以資通訊技術的優勢及實力，支持政府培養電競人才。初期先鎖定國內素人玩家，從中挖掘全台具有潛力的選手，進而栽培成為台灣電競的未來台灣之光。

國內習慣觀看電競直播的人數直逼200萬人，且超過80%為35歲以下的年輕人，中華電信為配合不斷改變的收視習慣，於MOD及Hami Video開闢「六都電競專區」，獨家多螢直播「2017六都電競爭霸戰」八強賽到總決賽共三十八場熱血對戰，把各都最精彩的賽事傳遞給全台觀眾，至今已經突破20萬人觀看！電競迷們也不用擔心錯過之前的精彩賽事，在賽事期間，民眾只要從MOD首頁進入運動類別的「六都電競」，可按快速鍵「996」進入，或由Hami Video網站與手機APP進入「六都電競直播專區」，即可到VOD功能的【精彩回顧】與【活動花絮】中選擇觀賞，回顧已經結束的賽事。