金融就業公益專班全台開課

在學子們的引頸企盼下，「2017學年度（第3屆）大專生金融就業公益專班」9月17日於全省北、中、南、東區8所大學同步開課，本年度金融就業公益專班共有來自全國48所大專校院616位應屆畢業生參加，為歷屆最高。金融監督管理委員會鄭貞茂副主任委員親赴致理科技大學勉勵參與專班之受訓學員。

鄭副主委提及，針對家庭經濟狀況不佳之青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。鄭副主委強調，「大專生金融就業公益專班」成立的目的，不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳之學生畢業後，憑藉所學，儘速「翻轉人生，金融圓夢」。

集保結算所林修銘董事長表示，為響應金融監督管理委員會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益之理念，集保結算所自2015學年度起邀請金融、證券及期貨等周邊單位共同辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，針對因家庭經濟因素需協助之大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合協助，協助其家庭經濟脫困。該項計畫推出後立即獲得社會好評，辦理成效斐然，集保結算所在各界期待下賡續辦理2017學年度計畫。

「2017學年度（第3屆）大專生金融就業公益專班」課程期間自2017年9月至2018年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時。另主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學們得以無後顧之憂，專心參與課程。在新的學年度，證券周邊單位與核心學校將緊密合作，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益，達到公益專班的初衷－－翻轉人生，金融圓夢。