長毛象能復活嗎? 古生物學家齊聚科博館交流

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）近年皮肉毛髮完整保存的長毛象遺骸不斷地被發掘，引發種種的科學議題，一群橫跨全世界各地的古象生物學家，積極聯繫串連，發起了「國際長毛象研討會」。來自全球各地20多個國家，逾120位國內外一流古生物學家，即日起至9月20日齊聚在科博館進行一場學術盛會！



該項研討會已經有20餘年的歷史。首次在1995年於俄羅斯的聖彼得堡所舉辦，隨即每隔3-4年間，分別在1999年於荷蘭的鹿特丹、2003年於加拿大的道森市、2007年於俄羅斯的雅庫茨克、2010年於法國的勒皮、及最近在2014年於希臘的格萊維納舉辦。該研討會每次皆吸引了來自全世界20多個國家，上百位研究學者共同參與，研討會提供了世界各地的學者研究交流的平台，發表最新的研究發現，學生也獲得學習的機會，並促成了多項國際學術合作的進行。





主辦單位科博館表示，國際性學術研討會首度在亞洲地區的國家舉辦，是科博館的榮耀，也是一項重大的責任與承擔。研討會將於9月18日起一連三日，進行80篇重要的學術論文發表，主題涵蓋大象的系統分類與演化、大象的滅絕危機與人類的影響、長毛象遺骸的新發現，以及長毛象是否能復活之爭議性話題！



為推廣科學教育，科博館除了辦理國際學術活動，更推出「古象群展」、「林旺與馬蘭站起來」之大象主題特展。希望藉由這項學術盛宴，引領大家關心大象生態、保育與生存危機各項議題，展期到明年3月18日。