用愛環抱海洋 萬人清理23公噸海洋垃圾

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 行政院海岸巡防署、國立海洋科技博物館、福智團體，等單位及其他縣市政府和1萬多人共同於16日一同響應「用愛環抱海洋 Big Blue淨灘總動員」。當日活動共清理出23公噸的海洋垃圾，本活動旨在呼籲民眾從生活中改變使用塑膠產品的習慣。

海巡署中部地區巡防局副局長李甦清表示，守護海洋需要全民參與，希望藉活動發揮拋磚引玉效果，吸引更多民眾參與環保工作。

台中市副市長林陵三提到，海洋資源是大家共有的，但垃圾卻幾乎由人類造成，看到淨灘活動有這麼多人響應，是非常可貴的。

彰化縣縣長林明裕也盼望民眾認識塑膠垃圾的危害，從生活改變對塑膠產品的使用習慣。

雲林縣環保局呼籲民眾把垃圾帶回家，不用免洗餐具，為地球盡一份心力。台東縣環保局也強調縣府持續推動減塑政策，希望民眾響應自帶環保杯、環保袋。

福智團體說，這次全臺大規模淨灘活動採用全球通用的國際淨灘行動(ICC)分類，透過志工逐筆的回報及紀錄，統計出臺灣26個淨灘點總計清除垃圾23,578公斤，其中可回收的有5,222公斤。依數據統計分析撿拾到的廢棄物中，前五項排名分別為：吸管、塑膠瓶蓋、寶特瓶、外帶飲料杯及玻璃製品，顯示人類生活中的塑膠用品占最大宗，而一次性的塑膠製品所占比率驚人，顯示塑膠廢棄物的嚴重性。這場全臺淨灘總動員，實為帶領民眾面對真相的環境教育體驗課程。

福智團體表示，塑膠提供了人類生活種種便利，但每年平均800萬噸的塑膠垃圾流入海洋，已重創了海洋生態，成為海洋生命的連環殺手。希望透過淨灘活動能夠讓每個人親身撿拾海洋垃圾的過程，體會海洋環境污染與我們生活中不當使用塑膠的直接關係，進而思考如何改善，產生關愛生命、關心海洋的認知，同時從生活中改變使用塑膠產品的習慣，讓簡單的微小行為凝聚成一股力量，還給海洋清淨面貌及守護海洋生態。

以上照片由福智團體提供