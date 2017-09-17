超越性別限制 瑤瑤勉勵青少女：勇於做自己

勵馨新北特地邀請郭書瑤主講9月16日的名人講堂，希望郭書瑤能夠透過己的生命經驗影響新北的學子們。現場，郭書瑤與年輕學子們面對面分享自己所經歷過的挑戰、關卡，及踏入演藝界一路走來的生命歷程。三百位青年學子尤其關注郭書瑤如何面對壓力及霸凌事件時的處理方式，現場提問毫無冷場，郭書瑤熱情的回應親身經歷與大家交流，鼓勵學子們勇敢面對問題，不要放棄。

勵韾基金會執行長紀惠容也表示：女孩子的力量是從內在發出，尤其需要社會很多的投資給予公平的機會，也是我們強調需要長輩或是社會或是有權力的人資源分配教育。

郭書瑤說：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」

沒有預期的生活背景，讓郭書瑤放棄學業，踏入演藝圈。想要成為家庭支柱的初心卻在2009 年，因為外在形象「童顏巨乳」的關係，郭書瑤被電玩廠商透過誇張的爆乳拍攝手法，塑造成「宅男女神」。在「殺很大」之後，眾多流言蜚語的極大壓力下，她尋求親近友人的意見，並努力地準備好自己，嘗試讓自己擺脫眾人給她的框架，唱歌、舞蹈每一項都卯足全力，把握住每一個可能的機會。同時，她也藉此機會與青年學子討論霸凌議題，並鼓勵大家，若遇到霸凌，要明確制止，勇敢求救，身旁的人也要勇敢制止，不然也是共犯。

在演戲的過程中，可以深刻體驗不同人生的腳本深深吸引著郭書瑤，在許多的嘗試之下，確定演戲是夢想之一，現在的她，想要體驗很多想演很多的戲，且盡其所能的去做，雖然常覺得壓力大，但了解完美的飾演一個腳色可能能夠協助到其他人，很有意義，也支持在夢想的道路上持續向前。透過此機會也鼓勵青年學子們勇敢追夢，盡力嘗試，並用通靈少女台詞：「我不後悔自己做過的事，但後悔自己沒做過的事。」勉勵大家不要輕易放棄。

「其實你比你自己想得更強悍。」這句郭書瑤接受專訪時曾說出的話一語道破心中勇於嘗試，且把握機會的自己，也代表著勵馨基金會新北分事務所想給予青年學子們的力量。相信這一次郭書瑤夾帶的巨星風采及逐夢魅力，可以加深勵青年女性跨出第一步，超越自己的想像，翻轉人生！