印媒刊文聲援台灣入聯 ：排擠台灣 就是向獨裁主義屈服

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）印度媒體「外交廣場」（Diplomatic Square）雜誌，9月12日刊登一篇英文文章，標題為「台灣宣布推動入聯細節」（Taiwan announces campaign details for UN participation）。文中闡釋今年台灣對聯合國的三大訴求。

美東時間9月12日，第72屆聯合國大會在美國紐約聯合國總部開議，並將於19日至25日，進行聯大總辯論。​世界各國領袖將在聯大總辯論的場合，討論全球重大議題。「外交廣場」雜誌的專文指出，台灣的三項主要訴求包括：

第一、聯合國應該採取行動，改善將台灣兩千三百萬人，排除於聯合國系統之外的情況。

​第二、聯合國應該結束現行對台灣人進入聯合國內部參訪、及出席會議所採取的歧視性作法。尤其應該立即廢除，要求台灣人進入聯合國內部，須出示中國所發給之台胞證的做法。

第三、聯合國應該讓台灣參與，以達成聯合國永續發展目標為主題的會議機制和活動。‘

專文中也提到​，為了清楚傳達台灣希望加入國際社會的訴求，​台灣外交部長李大維​，曾經撰寫一篇文章，​並被眾多外國媒體刊登。​文中嚴正呼籲聯合國，不要排擠台灣。

「外交廣場」的文章並指出，台灣已經準備好，而且願意參與聯合國事務，同時和所有其他成員國互動及合作，共同維護區域安全，加強經濟發展，並達成永續發展的目標。

「外交廣場」敦促聯合國和其他國際機構，採取堅定立場，​將台灣兩千三百萬人納入他們的組織內，​以促進國際社會的包容性。

這家印度媒體的專文，在文末更強調，​中國將他國邊緣化並大肆擴張的警訊已經亮起。​​如果遲遲不肯承認台灣，​並將台灣納入國際機構，​就等於是向法西斯與獨裁主義屈服。​​更糟的是，全球的人權 、社會進步、經濟發展與言論自由，都將受到傷害。