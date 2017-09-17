老店月餅新創意 燕窩入餡超體面

中秋將至，吃膩一成不變甜膩口味的月餅嗎？隨著養生概念普及，偏甜偏油的傳統口味已逐漸不受青睞，現代人希望享受美食又兼顧養生健康 ，八十年老店老協珍屢次創新，顛覆傳統月餅概念，以創意突圍，竟不惜成本將頂級燕窩融入月餅裡，推出極為少見的「燕窩月餅」，搭配典雅精緻的小巧禮盒，成為今年中秋送禮炙手可熱的選擇，不僅體面大方更能彰顯個人獨特品味。

老協珍今年中秋再度與奇華一同合作，將店內著名的燕窩，特別加入月餅內餡，透過冰糖細心熬煮，以精準的火侯保留燕窩香氣與口感，開發出讓消費者一口咬下，眼睛為之一亮的「燕窩月餅」分別有法式栗子與港式奶皇兩種口味，經典與創新兼具，廣受顧客好評，傳統中最具特色的一品！

「法式栗子燕窩月餅」嚴選香氣濃郁的法國栗子作為餡料，並將蜜製燕窩置入其中，平衡交融下，味道甘甜爽口，有著淡淡的栗子香氣而不過甜，外型精緻典雅，堪稱一絕！栗子性溫味甘，能補脾益氣，有「乾果之王」美譽，融入月餅之中甘甜爽口，同時兼顧營養與健康。

「港式奶皇燕窩月餅」精選有益健康的白鳳豆，加入鹹蛋黃、奶油等，以絕佳的比例製作，一口咬下奶黃香濃，伴隨著鹹蛋黃的餘韻，融合燕窩香氣，口味鹹甜交融，甜而不膩，層次豐富縈繞在唇齒間，令人難以忘懷，典雅禮盒包裝，老饕讚不絕口，亦深受年輕族群青睞，公司行號慕名團體訂購！

老協珍燕窩月餅為中秋送禮尊貴首選，去年推出1,000組即在短時間內售罄，為了滿足廣大的饕客，今年更加碼製作2,000組以免消費者向隅，目前熱烈預購中，每盒共四入(法式栗子燕窩2入、港式奶皇燕窩2入)，售價$990元，可至老協珍官網或體驗門市訂購。