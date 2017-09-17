中秋聯歡添新意　彩柚歡慶藏族同舞

中秋是家人團聚的日子，內政部移民署為鼓勵新住民融入在地生活，促進新住民與其家人間之情感，建立幸福家庭，特於今日（17）假萬華新移民會館舉辦「心連『新』一起過中秋」歡慶活動。特邀新住民朋友一起歡度節慶，除了有「彩繪柚子」比賽，更安排了精彩新住民舞蹈表演及網路直播，讓更多民眾同歡！

古典舞「彩雲追月」寓意為仙人駕五彩祥雲奔向月宫，這首曲子描寫人們心目中的月宫仙境，輕快寫意，配合萬家慶賀的中秋佳節格外應景；藏族舞「溜溜的康定，溜溜的情」一改傳統藏族舞風，融入大膽而誇張的現代舞動作，以輕快、亮麗、陽光的肢體語言展現了藏族奔放而粗曠的性格，以及對美好生活的熱愛。實屬臺灣少見的表演型態，以跳、轉、翻等高難度技巧引起現場民眾驚嘆連連，贏得滿堂喝采！

來自泰國的新住民朱先生表示，這次能在臺灣參加中秋慶典是很珍貴的回憶，「彩繪柚子」很有趣，可以發揮創意巧思，還有舞蹈表演也很令人印象深刻，他還現場打卡上傳到Facebook與家鄉的親朋好友分享；此外，來自印尼的Linda，從大學時期開始來到臺灣求學，她覺得臺灣人很熱情，也陸續結交了許多新朋友，這次受朋友之邀，一同來體驗節慶氣氛。Linda還說以前參加活動大多是看到泰國、越南等東南亞舞蹈，第一次看到藏族舞蹈表演，覺得舞姿很美、服飾也非常有特色，令人印象深刻。

移民署表示，中秋節活動旨在增進新住民認識臺灣風俗民情，透過實際參與，讓新住民和家人留下美好回憶，同時，藉由活動的虛實整合，在網路傳播，擴大新住民的社交圈，為促進臺灣多元文化融合，政府與民間齊力共創新願景。