陽岱鋼將登巨人月刊封面 繼王貞治呂明賜後 台灣選手第3人

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）​效力日本職棒、讀賣巨人隊的台灣選手陽岱鋼，將登上巨人月刊封面！



中央社16日引述日本「報知體育報」商業局出版部編輯、楢崎豊的說法稱，11月號的巨人月刊，將以陽岱鋼作封面人物，這是繼1984年2月號的王貞治，及1988年9月號的呂明賜後，第3位台灣選手登上封面。



楢崎豊說，以往巨人月刊只有封面使用選手照片，封底是廣告；但他們拍了許多陽岱鋼的照片後，發現不論是手持球棒背對鏡頭，還是正面對著鏡頭比「一」的手勢，都非常帥氣。因此他們破例，首次將封底廣告移到內頁，變成封面跟封底都是陽岱鋼照片。



巨人月刊11月號尚未出刊，但根據目前設計的封面，使用陽岱鋼英文姓「YOH！YOH！」封底則用中文的「加油！」

談到為何挑陽岱鋼作封面人物，楢崎豊說，從陽岱鋼進入巨人隊後，他們就一直想專訪，並邀陽岱鋼擔任封面人物。但陽岱鋼後來受了傷，有一次碰到陽岱鋼時，就向陽岱鋼提出專訪要求，在陽岱鋼傷癒復出，加入一軍出賽後，就完成了專訪。



楢崎豊說，他們也製作了2018年的月曆，只有6位球員單獨擔任每月人物，陽岱鋼就是其中一人。而且順序是在1月人物阿部慎之助之後的2月，可見陽岱鋼在球隊內的份量。



中央社報導稱，專訪內容要等9月23日開賣後才能得知。楢崎豊透露，專訪中談到陽岱鋼擔任第一棒開路先鋒的心情，及過去在太平洋聯盟、現在在中央聯盟打球的不同之處；另外還談到在最艱難的時候，巨人隊隊長坂本勇人的一句話，給了陽岱鋼勇氣等。



他說，專訪當然也會提到陽岱鋼私人領域的事情，畢竟這也是很多喜歡陽岱鋼的球迷，會關心的話題。