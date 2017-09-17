航班出現超過5小時延誤 現在可全額退票！

交通部昨日公告修正《民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法》，航班誤點超過5小時，若不接受航空公司其他安排，旅客將可全額退票，航空公司不得收取手續費，即使颱風等天氣因素也適用，即日起生效。

民用航空局空運組長韓振華今天受訪時表示，新規定是提供旅客多一個選擇，讓旅客在面臨班機延誤狀況時，能夠更有空間調整自己行程，無論是國籍航空或是外籍航空，只要降落在台灣的機場航班都適用。

修正案中又訂明，確定航班無法依時起飛，導致內陸航線延誤15分鐘以上、國際航線延誤30分鐘以上者或變更航線、起降地點時，應即向乘客詳實說明原因及處理方式。

法規又規定，內陸和國際航線航班無法依照時間表起程，遲延時間逾5小時以上，且乘客未接受航空公司安排，得向原售票單位辦理退票手續，航空公司不得收取退票手續費。

民航局表示，該規定除了班機故障等可歸咎於航空公司外，其餘包括天氣因素導致無法起降等不可抗力因素也適用。

以往，法例並無明訂延誤多久可以退費，但因不少民眾不願接受航空公司安排，希望有其他選擇，但卻無法退款，因此訂明延誤超過5小時可以退票且不收手續費，讓旅客多一樣選擇，歐盟也有類似做法。

對於補償、退票流程等消費者保障措施，也應於運送條款中，違者可處60萬至300萬元新台幣罰款。